Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [22-24.09]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 22 września – 24 września

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): NIEDZIELA: Koncert „Szukaj w snach” - 16.00, 18.00

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK SOBOTA: Cztery pory roku – 10.30; Nad Niemnem – 18.00 NIEDZIELA: Cztery pory roku – 10.30; Nad Niemnem – 17.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK SOBOTA: Tosca – 18.00

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): brak spektakli

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Koncert: Tomasz Gadecki Solo / Olbrzym i Kurdupel – 20.00 SOBOTA: Sonety – wiek hipochondryka – 18.00 NIEDZIELA: Niesamowicie blisko – 18.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Koncert „Andrzej Nikodemowicz – Czas i dźwięk” - 19.00 NIEDZIELA: Niedzielny poranek muzyczny – 11.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: After 5. Na zawsze – 19.20; Barbie dubbing – 11.40; Barbie napisy – 15.40; Bez litości 3. Ostatni rozdział – 21.30; Blue Beetle dubbing – 12.00; Duchy w Wenecji – 15.10, 17.30, 18.20, 21.40; Georgie ma się dobrze – 17.20; Gran Turismo – 13.00; Kosmici w mojej szkole – 11.10, 13.15, 15.20; Maraton Niezniszczalni – 20.00; Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 12.20; Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 12.20, 14.30; Niezniszczalni 4 – 14.40, 17.00, 19.20, 21.40; Oppenheimer – 20.40; O psie, który jeździł koleją – 09.30, 10.00, 16.30; Sound of freedom. Dźwięk wolności – 18.50; Teściowie 2 – 13.00, 16.40, 18.50, 21.00; Zakonnica II – 14.40, 17.10, 19.30, 21.50; Zielona granica – 14.10, 17.10, 20.10 SOBOTA: After 5. Na zawsze – 19.20, 22.00; Barbie dubbing – 11.40; Barbie napisy – 15.40; Bez litości 3. Ostatni rozdział – 21.30; Blue Beetle dubbing – 12.00; Duchy w Wenecji – 10.40, 15.10, 17.30, 19.50, 22.10; Georgie ma się dobrze – 17.20; Gran Turismo – 13.00; Kicia Kocia na pikniku – 10.50; Kosmici w mojej szkole – 11.10, 13.15, 15.20; Meg 2: Głębia – 21.40; Między nami żywiołami – 14.20; Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 12.20; Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 10.20, 12.20, 14.30; Niezniszczalni 4 – 14.40, 17.00, 19.20, 21.40; Oppenheimer – 18.30; O psie, który jeździł koleją – 10.50, 16.30; Sound of freedom. Dźwięk wolności – 18.50; Teściowie 2 – 13.00, 16.40, 18.50, 21.00; Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos – 11.50; Zakonnica II – 14.40, 17.10, 19.30, 21.50; Zielona granica – 14.10, 17.10, 20.10 NIEDZIELA: After 5. Na zawsze – 19.20, 22.00; Barbie dubbing – 11.40; Barbie napisy – 15.40; Bez litości 3. Ostatni rozdział – 21.30; Blue Beetle dubbing – 12.00; Duchy w Wenecji – 10.40, 15.10, 17.30, 19.50; Georgie ma się dobrze – 17.20; Gran Turismo – 13.00; Kicia Kocia na pikniku – 10.50; Kosmici w mojej szkole – 11.10, 13.15, 15.20; Meg 2: Głębia – 21.40; Między nami żywiołami – 14.20; Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 12.20; Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 10.20, 12.20, 14.30; Niezniszczalni 4 – 14.40, 17.00, 19.20, 21.40; Oppenheimer – 18.30; O psie, który jeździł koleją – 10.50, 16.30; Sound of freedom. Dźwięk wolności – 18.50; Teściowie 2 – 13.00, 16.40, 18.50, 21.00; Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos – 11.50; Zakonnica II – 14.40, 17.10, 19.30, 21.50; Zielona granica – 14.10, 17.10, 20.10

CINEMA CITY FELICITY (al. Witosa 32): PIĄTEK: After 5. Na zawsze – 16.30, 21.20; Barbie dubbing – 16.40; Bez litości 3. Ostatni rozdział 2D – 16.40, 19.00, 22.15; Duchy w Wenecji – 12.30, 14.50, 17.10, 19.30; Kosmici w mojej szkole – 12.30, 14.30; Meg 2: Głębia 3D 4DX dubbing – 11.50; Między nami żywiołami 2D – 14.00; Mów do mnie! – 21.50; Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 11.30, 13.30, 14.40; Niezniszczalni 4 2D – 11.40, 14.10, 16.30, 18.50, 21.10; Niezniszczalni 4 4DX – 17.00, 19.20; Oppenheimer – 19.20; O psie, który jeździł koleją – 12.10; Siła naszych marzeń – 11.30; Sound of freedom. Dźwięk wolności – 18.40; Teściowie 2 – 13.10, 15.30, 17.50, 20.00, 22.10; Zakonnica II 2D – 09.00, 15.30, 18.00, 20.30; Zakonnica II 4DX – 14.30, 21.40; Zielona granica – 13.10, 16.10, 19.10, 21.30 SOBOTA NIEDZIELA: After 5. Na zawsze – 16.30, 21.20; Barbie dubbing – 10.30, 16.40; Bez litości 3. Ostatni rozdział 2D – 16.40, 19.00, 22.15; Duchy w Wenecji – 12.30, 14.50, 17.10, 19.30; Kicia Kocia na pikniku – 10.10; Kosmici w mojej szkole – 10.30, 12.30, 14.30; Mavka i strażnicy lasu – 10.50; Meg 2: Głębia 3D 4DX dubbing – 11.50; Między nami żywiołami 2D – 10.00, 14.00; Mów do mnie! – 21.50; Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 10.10, 11.30, 13.30, 14.40; Niezniszczalni 4 2D – 11.40, 14.10, 16.30, 18.50, 21.10; Niezniszczalni 4 4DX – 17.00, 19.20; Oppenheimer – 19.20; O psie, który jeździł koleją – 12.10; Siła naszych marzeń – 11.30; Sound of freedom. Dźwięk wolności – 18.40; Teściowie 2 – 13.10, 15.30, 17.50, 20.00, 22.10; Zakonnica II 2D – 15.30, 18.00, 20.30; Zakonnica II 4DX – 14.30, 21.40; Zielona granica – 13.10, 16.10, 19.10, 21.30

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: After 5. Na zawsze – 18.10, 20.30; Bez litości 3. Ostatni rozdział – 17.30; Duchy w Wenecji – 20.10; Kicia Kocia na pikniku – 11.00; Kosmici w mojej szkole – 10.45, 12.50, 15.40; Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 12.25; Niezniszczalni 4 – 17.50, 20.20; O psie, który jeździł koleją – 10.30, 15.10; Oppenheimer – 14.30; Sound of freedom. Dźwięk wolności – 15.00; Teściowie 2 – 12.50, 15.20, 17.40, 20.00; Zakonnica II – 18.00, 20.35; Zielona granica – 13.10, 16.30, 19.50 SOBOTA: After 5. Na zawsze – 18.10, 20.30; Barbie – 10.10; Bez litości 3. Ostatni rozdział – 17.40; Duchy w Wenecji – 15.45, 20.10; Kicia Kocia na pikniku – 10.30; Kosmici w mojej szkole – 11.10, 13.20, 15.30; Mavka i strażnicy lasu – 10.40; Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 11.00, 13.10; Niezniszczalni 4 – 15.20, 17.50, 20.20; O psie, który jeździł koleją – 10.20, 12.40; Oppenheimer – 12.00; Sound of freedom. Dźwięk wolności – 15.00; Teściowie 2 – 12.50, 15.10, 17.30, 19.50; Zakonnica II – 18.00, 20.40; Zielona granica – 13.00, 16.20, 19.40 NIEDZIELA: After 5. Na zawsze – 18.30, 20.50; Andre Rieu: Miłość mieszka pośród nas – 15.00; Barbie – 10.10; Bez litości 3. Ostatni rozdział – 17.40; Duchy w Wenecji – 20.10; Kicia Kocia na pikniku – 09.50; Kosmici w mojej szkole – 11.10, 13.20, 15.30; Mavka i strażnicy lasu – 10.40; Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 11.00, 13.10; Niezniszczalni 4 – 15.20, 17.50, 20.20; O psie, który jeździł koleją – 10.20, 12.40; Oppenheimer – 11.15; Sound of freedom. Dźwięk wolności – 15.00; Teściowie 2 – 12.50, 15.10, 17.30, 19.50; Zakonnica II – 18.00, 20.40; Zielona granica – 13.00, 16.20, 19.40

KINO BAJKA (UL. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Sound of freedom. Dźwięk wolności – 09.00, 13.00, 15.15, 17.30; O psie, który jeździł koleją – 09.15; Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 11.00; Siła naszych marzeń – 11.00; Saint Omer – 13.00; Strzępy – 15.30, 20.00; Teściowie 2 – 18.00, 20.15 SOBOTA: Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 13.30; O psie, który jeździł koleją – 13.30; Sound of freedom. Dźwięk wolności – 15.15, 17.30; Strzępy – 15.30, 20.00; Teściowie 2 – 18.00, 20.15 NIEDZIELA: Andre Rieu: Miłość mieszka pośród nas – 12.00; Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 13.30; Sound of freedom. Dźwięk wolności – 15.15, 17.30; Strzępy – 15.30, 20.00; Teściowie 2 – 18.00, 20.15

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Ukryta sieć – 19.30 SOBOTA: Ukryta sieć – 19.00 NIEDZIELA: Ukryta sieć – 18.00

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): brak seansów

PUŁAWY SYBILLA (ul. Partyzantów 6): PIĄTEK: After 5. Na zawsze – 17.00; Kosmici w mojej szkole – 15.15; Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 13.15; Niezniszczalni 4 – 21.00; Teściowie 2 – 19.00 SOBOTA NIEDZIELA: After 5. Na zawsze – 17.00; Kosmici w mojej szkole – 11.30, 15.15; Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 13.15; Niezniszczalni 4 – 21.00; Teściowie 2 – 19.00

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Kosmici w mojej szkole – 14.30; Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 16.15; Niezniszczalni 4 – 20.00; Teściowie 2 – 18.00 SOBOTA NIEDZIELA: Kosmici w mojej szkole – 12.00; Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 14.00; Niezniszczalni 4 – 20.00; Strzępy – 16.00; Teściowie 2 – 18.00

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA: Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 15.45; Teściowie 2 – 17.45; Niezniszczalni 4 – 19.45 NIEDZIELA: Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 10.00; Teściowie 2 – 17.45; Niezniszczalni 4 – 19.45

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: After 5. Na zawsze – 16.00, 20.30; Duchy w Wenecji – 18.15; Kosmici w mojej szkole – 16.30; Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 15.30; Niezniszczalni 4 – 18.30, 20.45; Raport Pileckiego – 09.00; Sound of freedom. Dźwięk wolności – 15.15; Teściowie 2 – 10.30, 18.00, 20.00; Zakonnica II –20.30; Zielona granica – 17.30 SOBOTA: After 5. Na zawsze – 16.00, 20.30; Duchy w Wenecji – 18.15; Kosmici w mojej szkole – 13.15, 16.30; Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 15.30; Niezniszczalni 4 – 18.30, 20.45; Siła naszych marzeń – 14.00; Sound of freedom. Dźwięk wolności – 15.15; Teściowie 2 –18.00, 20.00; Zakonnica II –20.30; Zielona granica – 17.30 NIEDZIELA: After 5. Na zawsze – 16.00, 20.30; Duchy w Wenecji – 18.15; Kosmici w mojej szkole – 13.15, 16.30; Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 12.00, 15.30; Niezniszczalni 4 – 18.30, 20.45; Siła naszych marzeń – 14.00; Sound of freedom. Dźwięk wolności – 15.15; Teściowie 2 –18.00, 20.00; Zakonnica II –20.30; Zielona granica – 17.30

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Kosmici w mojej szkole – 14.30, 16.15; Teściowie 2 – 18.15; After 5. Na zawsze – 20.00

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: After 5. Na zawsze – 20.15; Kosmici w mojej szkole – 14.00, 16.00; Teściowie 2 – 18.00 SOBOTA: Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 16.00; After 5. Na zawsze – 18.00; Kosmici w mojej szkole – 12.00, 14.00; Teściowie 2 – 20.15 NIEDZIELA: Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 16.00; After 5. Na zawsze – 20.15; Kosmici w mojej szkole – 12.00, 14.00; Teściowie 2 – 18.00