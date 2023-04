Brutalny thriller "Sisu". Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [28-30.04]

Zastosowanie przeciwutleniaczy i konserwantów w przemyśle spożywczym

Obecnie w przemyśle spożywczym panuje przekonanie, że konserwanty i przeciwutleniacze są szkodliwe dla zdrowia, ale nie jest to do końca prawda. W rzeczywistości, bez dodatków większość produktów spożywczych traciłaby ważność bardzo szybko, co czyni ich zastosowanie niezbędnym do produkcji żywności na skalę przemysłową. Istnieje szeroki wybór dodatków do żywności dostępnych w przemyśle spożywczym, które mają działanie konserwujące. W artykule poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o ich funkcjach i zastosowaniu w żywności.