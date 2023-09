Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [29.09-01.10]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 29 września – 1 października

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): PIĄTEK: Odpowiedzialność – 17.00, 20.00 NIEDZIELA: Film: Kicia Kocia mówi: Dzień dobry! - 14.30, 17.00

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK: Diabelski młyn – 17.00 SOBOTA: Diabelski młyn – 17.00; Nora – 19.00 NIEDZIELA: Diabelski młyn – 16.00; Nora – 18.00

OPERA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): brak spektakli

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): brak spektakli

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Popiół – 19.00 SOBOTA: Koncert pełen relaksu – 18.00; Popiół – 19.00 NIEDZIELA: Unbody – 18.00; Popiół – 19.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): NIEDZIELA: Koncert „Mistrzowie Kameralistyki” - 17.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: After 5. Na zawsze – 15.10; Doppelganger. Sobotwór – 12.15, 14.50, 17.30, 20.10, 21.30; Duchy w Wenecji – 11.00, 18.50; Kosmici w mojej szkole – 10.00, 12.50, 14.50; Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 12.50; Moje wielkie greckie wesele 3 – 16.50, 19.00, 21.10; Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 10.00; Mukliki – 10.00; Niezniszczalni 4 – 21.10; Oppenheimer – 13.20; O psie, który jeździł koleją – 09.00, 12.10; Piła X – 17.00, 19.30, 22.00; Siła naszych marzeń – 10.00;- Sound of freedom. Dźwięk wolności – 14.20; Święto ognia – 16.40; Teściowie 2 – 14.15, 17.10, 19.20; Twórca – 10.00, 13.20, 16.10, 19.00, 21.50; Zakonnica II – 17.20, 19.50, 22.10; Zielona granica – 14.00, 17.10, 20.20 SOBOTA: After 5. Na zawsze – 15.10; Barbie – 10.40; Doppelganger. Sobotwór – 12.15, 14.50, 17.30, 20.10, 21.30; Duchy w Wenecji – 18.50, 23.30; Kicia Kocia na pikniku – 10.30; Kosmici w mojej szkole – 10.50, 12.50, 14.50; Między nami żywiołami – 10.20, 11.30; Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 10.00, 12.50; Moje wielkie greckie wesele 3 – 16.50, 19.00, 21.10, 23.20; Niezniszczalni 4 – 21.10; Oppenheimer – 13.20; O psie, który jeździł koleją – 10.00, 12.10; Piła X – 17.00, 19.30, 22.00; Podrabiani zakochani – 14.25; Sound of freedom. Dźwięk wolności – 14.20; Święto ognia – 16.40, 23.50; Teściowie 2 – 12.00, 17.10, 19.15, 23.20; Twórca – 10.30, 13.20, 16.10, 19.00, 21.50; Zakonnica II – 17.20, 19.50, 22.40; Zielona granica – 14.00, 17.10, 20.20, 22.10 NIEDZIELA: After 5. Na zawsze – 15.10; Barbie – 10.40; Doppelganger. Sobotwór – 11.30, 14.50, 17.30, 20.10, 21.30; Duchy w Wenecji – 18.50; Kicia Kocia na pikniku – 10.30; Kosmici w mojej szkole – 10.50, 12.50, 14.50; Między nami żywiołami – 10.20; Miraculous: Biedronka i Czarny Kot – 10.00, 12.50; Moje wielkie greckie wesele 3 – 16.50, 19.00, 21.10; Niezniszczalni 4 – 21.10; Oppenheimer – 13.20; O psie, który jeździł koleją – 10.00, 12.10; Piła X – 17.00, 19.30, 22.00; Podrabiani zakochani – 14.25; Psi Patrol: Wielki film – 12.30, 17.30; Sound of freedom. Dźwięk wolności – 14.20; Święto ognia – 16.40; Teściowie 2 – 12.00, 17.10, 19.20; Twórca – 10.30, 13.20, 16.10, 19.00, 21.50; Zakonnica II – 20.10; Zielona granica – 14.00, 17.10, 20.20

CINEMA CITY FELICITY (al. Witosa 32): PIĄTEK: After 5. Na zawsze – 15.30; Doppelganger. Sobowtór – 11.30, 14.10, 16.50, 19.30, 22.10; Duchy w Wenecji – 10.00, 13.20, 19.20; Kocia Kicia na pikniku – 11.30; Kompas szkieletora – 11.00; Kosmici w mojej szkole – 13.40, 15.50; Między nami żywiołami 2D – 13.10; Moje wielkie greckie wesele 3 – 17.40, 19.50, 22.00; Mów do mnie! – 22.10; Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 09.00, 11.10; Mukliki – 09.30; Niezniszczalni 4 2D – 21.40; Oppenheimer – 15.40; O psie, który jeździł koleją – 09.00, 10.15, 11.30, 13.50; Piła X 2D – 16.00, 18.30, 21.00; Piła X 4DX – 22.00; Święto ognia – 17.20; Teściowie 2 – 13.00, 15.10, 17.50, 20.00; Twórca 2D – 09.00, 14.40, 17.30, 20.20; Twórca 4DX – 13.30, 16.20, 19.10; Zakonnica II 2D – 19.30, 21.50; Zielona granica – 13.20, 16.40, 19.50 SOBOTA: After 5. Na zawsze – 15.30; Doppelganger. Sobowtór – 11.30, 14.10, 16.50, 19.30, 22.10; Duchy w Wenecji – 13.20, 19.20; Kocia Kicia na pikniku – 10.35, 11.50; Kosmici w mojej szkole – 11.40, 13.40, 15.50; Mavka i strażnicy lasu – 11.10; Między nami żywiołami 2D – 13.10; Moje wielkie greckie wesele 3 – 17.40, 19.50, 22.00; Mów do mnie! – 22.10; Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 09.00, 11.10; Mukliki – 09.30; Niezniszczalni 4 2D – 21.40; Oppenheimer – 15.40; O psie, który jeździł koleją – 09.00, 10.15, 11.30, 13.50; Piła X 2D – 16.00, 18.30, 21.00; Piła X 4DX – 22.00; Święto ognia – 17.20; Teściowie 2 – 13.00, 15.10, 17.50, 20.00; Twórca 2D – 09.00, 14.40, 17.30, 20.20; Twórca 4DX – 13.30, 16.20, 19.10; Zakonnica II 2D – 19.30, 21.50; Zielona granica – 13.20, 16.40, 19.50 NIEDZIELA: After 5. Na zawsze – 15.30; Doppelganger. Sobowtór – 11.15, 18.00, 20.40; Duchy w Wenecji – 13.20, 19.20; Kocia Kicia na pikniku – 10.35, 11.50; Kosmici w mojej szkole – 11.40, 13.40, 15.50; Mavka i strażnicy lasu – 11.10; Między nami żywiołami 2D – 13.10; Moje wielkie greckie wesele 3 – 17.40, 19.50, 22.00; Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 11.10; Niezniszczalni 4 2D – 21.40; Oppenheimer – 15.40; O psie, który jeździł koleją – 11.20, 13.20; Piła X 2D – 16.00, 18.30, 21.00; Piła X 4DX – 22.00; Podrabiani zakochani – 17.20; Psi Patrol: Wielki film – 13.50, 16.00; Siła naszych marzeń – 10.50; Święto ognia – 15.10; Teściowie 2 – 13.00, 17.50, 20.00; Twórca 2D – 11.50, 14.40, 17.30, 20.20; Twórca 4DX – 10.40, 13.30, 16.20, 19.10; Zakonnica II 2D – 19.20, 21.50; Zielona granica – 13.20, 16.40, 19.50

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Doppelganger. Sobowtór – 15.15, 18.00, 20.45; Kosmici w mojej szkole – 14.55, 17.05; Moje wielkie greckie wesele 3 – 15.30, 17.45, 20.00; Niezniszczalni 4 – 18.20; O psie, który jeździł koleją – 13.20; Piła X – 15.45, 18.30, 21.15; Teściowie 2 – 14.55, 17.15, 19.35; Twórca – 14.00, 14.55, 17.55, 20.55; Zakonnica II – 15.45, 20.50; Zielona granica – 17.15, 19.15, 20.35 SOBOTA: After 5. Na zawsze – 11.10, 13.30; Doppelganger. Sobowtór – 15.15, 18.00, 20.45, 22.35; Duchy w Wenecji – 13.00; Kicia Kocia na pikniku – 09.10, 10.30, 12.10; Kosmici w mojej szkole – 09.00, 10.35, 12.45, 14.55, 17.05; Między nami żywiołami – 10.25; Moje wielkie greckie wesele 3 – 15.30, 17.45, 20.00; Mru i ja. Wielka przygoda na cztery łapy – 09.00, 10.05, 12.45; Niezniszczalni 4 – 18.35; O psie, który jeździł koleją – 09.05, 11.10, 13.35; Piła X – 15.50, 18.35, 21.20, 22.20; Raport Pileckiego – 10.00; Sound of freedom. Dźwięk wolności – 12.15; Teściowie 2 – 14.55, 17.15, 19.35, 21.55; Twórca – 11.25, 14.25, 17.25, 20.25; Zakonnica II – 16.00, 21.05; Zielona granica – 13.45, 17.10, 19.15, 20.35 NIEDZIELA: After 5. Na zawsze – 13.25; Andre Rieu: Miłość mieszka pośród nas – 15.00; Doppelganger. Sobowtór – 15.15, 18.00, 20.45; Duchy w Wenecji – 13.00; IU Concert – 14.00; Kicia Kocia na pikniku – 10.00; Kosmici w mojej szkole –10.35, 12.45, 14.55, 17.05; Między nami żywiołami – 10.25; Moje wielkie greckie wesele 3 – 15.30, 17.45, 20.00; Mru i ja. Wielka przygoda na cztery łapy – 10.30; Niezniszczalni 4 – 18.25; O psie, który jeździł koleją – 10.15; Piła X – 15.45, 18.30, 21.15; Psi Patrol: Wielki film – 11.05, 12.55; Raport Pileckiego – 11.10; Sound of freedom. Dźwięk wolności – 11.00; Teściowie 2 – 12.40, 17.15, 19.35; Twórca – 11.30, 14.30, 17.30, 20.30; Zakonnica II – 20.55; Zielona granica – 13.55, 17.15, 19.15, 20.35

KINO BAJKA (UL. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 09.00; O psie, który jeździł koleją – 09.00, 10.45, 13.00; Kosmici w mojej szkole – 10.45; Sound of freedom. Dźwięk wolności – 13.00, 16.45; Zielona granica – 15.00, 19.30; Ulmowie. Błogosławiona rodzina – 18.30; Teściowie 2 – 20.15 SOBOTA: O psie, który jeździł koleją – 10.15; Kosmici w mojej szkole – 11.15; Sound of freedom. Dźwięk wolności – 12.15; Zielona granica – 13.00, 19.30; Figurant – 15.15, 18.00; Teściowie 2 – 16.00; Święto ognia – 17.30, 20.15 NIEDZIELA: O psie, który jeździł koleją – 12.00, 13.45; Kosmici w mojej szkole – 12.00; Sound of freedom. Dźwięk wolności – 16.45; Zielona granica – 13.45, 17.15, 19.30; Teściowie 2 – 20.15

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Limbo – 19.30; Kicia Kocia pod choinkę – 09.00; Szkoła magicznych zwierząt. Tajemnica szkolnego podwórka – 11.00; Limbo – 19.00 NIEDZIELA: Katak. Podwodna przygoda – 09.00; Dziewczyńskie historie – 11.00; Limbo – 18.00; Reality – 20.00

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): brak seansów

PUŁAWY SYBILLA (ul. Partyzantów 6): PIĄTEK: Kosmici w mojej szkole – 14.00; Piła X – 20.15; Święto ognia – 15.45; Zielona granica – 17.45 SOBOTA: Kosmici w mojej szkole – 12.15, 14.00; Piła X – 20.15; Święto ognia – 15.45; Zielona granica – 17.45 NIEDZIELA: Kosmici w mojej szkole – 11.30, 13.15; Piła X – 19.30; Psi Patrol: Wielki film – 15.00; Sound of freedom. Dźwięk wolności – 17.00

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Kosmici w mojej szkole – 14.15; Moje wielkie greckie wesele 3 – 18.45; Piła X – 20.45; Sound of freedom. Dźwięk wolności – 16.00 SOBOTA: Kosmici w mojej szkole – 11.15; Moje wielkie greckie wesele 3 – 19.00; O psie, który jeździł koleją – 13.00; Piła X – 21.00; Święto ognia – 17.00; Teściowie 2 – 15.00 NIEDZIELA: Kosmici w mojej szkole – 12.15; Moje wielkie greckie wesele 3 – 18.40; Piła X – 20.35; Psi Patrol: Wielki film – 10.30, 14.00; Sound of freedom. Dźwięk wolności – 16.00

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): SOBOTA: Twórca – 16.30, 19.15 NIEDZIELA: Psi Patrol: Wielki film – 12.00, 17.45; Twórca – 15.00, 19.50

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: 9 Eskapady Kresowe – 17.00; Doppelganger. Sobowtór – 14.00, 20.45; Kosmici w mojej szkole – 10.50, 12.00, 16.00; Moje wielkie greckie wesele 3 – 14.00, 18.15; Mru i ja: Wielka przygoda na cztery łapy – 09.00; Niezniszczalni 4 – 20.30; O psie, który jeździł koleją – 09.30; Piła X – 15.00, 20.30; Raport Pileckiego – 09.15; Teściowie 2 – 18.00; Twórca – 11.30, 15.15, 20.00; Zielona granica – 17.30 SOBOTA: 9 Eskapady Kresowe – 17.00; Doppelganger. Sobowtór – 14.00, 20.30; Kosmici w mojej szkole – 12.00, 13.15, 16.15; Moje wielkie greckie wesele 3 – 14.00, 18.15; Niezniszczalni 4 – 21.00; Piła X – 15.00, 20.30; Teściowie 2 – 18.00; Twórca –15.15, 20.00; Zielona granica – 12.00, 17.30 NIEDZIELA: Doppelganger. Sobowtór – 15.15, 20.15; Kosmici w mojej szkole – 13.15, 16.15; Moje wielkie greckie wesele 3 – 14.00, 18.15; Niezniszczalni 4 – 21.00; Piła X – 17.45, 20.30; Psi Patrol: Wielki film – 13.00, 15.30; Teściowie 2 – 18.00; Twórca – 15.15, 20.00; Zielona granica – 12.30, 17.30

LUBARTÓW – LEWART (ul. Rynek II): PIĄTEK: Kicia Kocia na pikniku – 16.00; Kosmici w mojej szkole – 17.00; Raport Pileckiego – 19.15 NIEDZIELA: Psi Patrol: Wielki film – 14.00; Kicia Kocia na pikniku – 16.00; Kosmici w mojej szkole – 17.00; Raport Pileckiego – 19.15

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Kosmici w mojej szkole – 15.00; Ulmowie. Błogosławiona rodzina – 16.45; Doppelganger. Sobowtór – 18.15; Oppenheimer – 20.30

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Doppelganger. Sobowtór – 18.00; Kosmici w mojej szkole – 14.00, 16.00; Niezniszczalni 4 – 20.30 SOBOTA: Doppelganger. Sobowtór – 19.30; Fantastyczny Matt Parey – 15.00; Kosmici w mojej szkole – 11.00, 13.00; Niezniszczalni 4 – 17.00 NIEDZIELA: Doppelganger. Sobowtór – 17.00; Fantastyczny Matt Parey – 15.00; Kosmici w mojej szkole – 11.00, 13.00; Niezniszczalni 4 – 19.30