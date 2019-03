Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie [29-31.03 2019]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 29 marca – 31 marca

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK: Kram z piosenkami. Obrazki śpiewające – 19.00 SOBOTA NIEDZIELA: Prawda – 19.00

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): NIEDZIELA: Podwójne życie Weroniki – 19.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): SOBOTA: Kraina Uśmiechu – 18.00 NIEDZIELA: Kraina Uśmiechu – 17.00

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): SOBOTA: The Met: Walkiria – 17.00 NIEDZIELA: Bajkowa niedziela – 17.00

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Koncert – 19.00 SOBOTA: Konert: Rebeka – 19.00; Koncert: Atomic Simao – 21.00 NIEDZIELA: Smok/G – 16.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK: Koncert symfoniczny – 19.00 NIEDZIELA: Koncert: 10 tenorów na bis – 18.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Całe szczęście – 15.40, 22.30; Ciemno, prawie noc – 14.00, 17.30, 20.00; Dumbo 2D – 10.10, 12.20, 15.00, 17.40, 20.20; Dumbo 3D – 11.10, 13.50; Green Book – 20.30; Jak wytresować smoka 3 – 12.30, 14.45, 17.00; Kapitan Marvel 2D dubbing – 11.40, 17.00; Kapitan Marvel 2D napisy – 14.20, 19.40; Kobiety mafii 2 – 21.15; Kurier – 10.00, 16.20, 18.50, 22.30; Mia i biały lew – 10.00; Miłość i miłosierdzie – 10.00, 13.45, 18.15; Przedszkolanka – 16.00, 19.20, 21.30; Przemytnik – 12.50, 18.00, 22.15; Robaczki z zaginionej dżungli 2D – 10.00, 12.00, 15.20; To my – 16.30, 19.00, 21.30; Wilkołak – 20.30; Władcy przygód. Stąd do Oblivio – 11.30, 13.30 SOBOTA NIEDZIELA: : Całe szczęście – 15.40, 22.30; Ciemno, prawie noc – 14.00, 17.30, 20.00; Dumbo 2D – 10.10, 12.20, 15.00, 17.40, 20.20; Dumbo 3D – 11.10, 13.50; Green Book – 21.15; Jak wytresować smoka 3 – 11.30, 14.45, 17.00; Kapitan Marvel 2D dubbing – 11.40, 17.00; Kapitan Marvel 2D napisy – 14.20, 19.40; Kurier –16.20, 18.50, 22.30; Mia i biały lew – 10.50; Miłość i miłosierdzie – 10.00, 13.45, 18.15; Przedszkolanka – 16.00, 19.20, 21.30; Przemytnik – 12.50, 18.00, 22.15; Robaczki z zaginionej dżungli 2D – 10.00, 12.00, 15.20; Shazam! dubbing – 13.00; Shazam! napisy – 20.30; To my – 16.30, 19.00, 21.30; Wilkołak – 20.30; Władcy przygód. Stąd do Oblivio – 10.15, 12.30

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK: Całe szczęście – 20.00; Ciemno, prawie noc – 12.30, 17.30, 22.00; Dumbo 2D – 11.20, 14.00, 16.40, 19.20; Dumbo 3D 4DX – 10.00, 12.40, 15.20, 18.00; Green Book – 17.45; Jak wytresować smoka 3 – 11.30, 16.00; Kapitan Marvel 2D dubbing – 11.40, 14.20; Kapitan Marvel 2D napisy – 17.00, 19.40, 22.20; Kapitan Marvel 3D 4DX dubbing – 20.40; Kiedy się pojawiłaś – 10.00; Kobiety mafii 2 – 20.30; Kurier – 14.00, 18.40, 21.10; Lego Przygoda 2 2D – 15.00; Miłość i miłosierdzie – 10.00, 12.15, 15.30, 18.15; Przemytnik – 15.00, 19.00, 21.30; Robaczki z zaginionej dżungli 2D – 13.00, 16.40; To my – 11.30, 16.30, 20.30, 22.30; W domu innego – 13.10, 17.10, 19.30, 21.50; Władcy przygód. Stąd do Oblivio – 11.00, 14.30 SOBOTA NIEDZIELA: Całe szczęście – 21.10; Ciemno, prawie noc – 12.30, 17.30, 22.00; Dumbo 2D – 11.20, 14.00, 16.40, 19.20; Dumbo 3D 4DX – 10.00, 12.40, 15.20, 18.00; Green Book – 17.45; Jak wytresować smoka 3 – 10.15, 13.45, 16.00; Kapitan Marvel 2D dubbing – 11.40, 14.20; Kapitan Marvel 2D napisy – 17.00, 19.40, 22.20; Kapitan Marvel 3D 4DX dubbing – 20.40; Kobiety mafii 2 – 20.30; Kurier – 11.20, 18.40, 21.10; Lego Przygoda 2 2D – 15.00; Miłość i miłosierdzie – 10.00, 12.15, 15.30, 18.15; Przemytnik – 15.00, 20.00; Robaczki z zaginionej dżungli 2D – 10.15, 13.00, 16.40; Shazam! dubbing – 13.45; Shazam! napisy – 19.00; Shazam! 3D 4DX napisy – 20.45; To my – 11.15, 16.30, 20.30, 22.30; W domu innego – 13.10, 17.10, 19.30, 21.50; Władcy przygód. Stąd do Oblivio – 11.00, 14.30

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: Całe szczęście – 10.30, 21.10; Ciemno, prawie noc – 14.30, 18.00, 20.30; Corgi, psiak królowej – 10.00, 12.30, 15.35, 17.40; Dumbo – 10.00, 11.10, 12.30, 13.40, 15.00, 16.10, 18.40; Green Book – 16.25, 19.35; Jak wytresować smoka 3 – 10.05, 14.05; Kapitan Marvel 2D dubbing – 12.40, 15.20; Kapitan Marvel 2D napisy – 18.00, 20.40; Kobiety mafii 2 – 12.25, 15.20, 19.15; Kurier - 12.00, 13.00, 15.30, 17.30, 20.00; Miłośc i miłosierdzie – 10.20; Przemytnik – 17.00, 19.45; To my – 18.15, 20.50; Władcy przygód. Stąd do Oblivio – 10.10 SOBOTA: Ciemno, prawie noc – 14.30, 21.10; Corgi, psiak królowej – 10.40, 12.30, 15.35, 17.40; Dumbo – 10.00, 11.10, 12.30, 13.40, 15.00, 16.10, 18.40; Green Book – 12.45, 19.35; Jak wytresować smoka 3 – 10.05, 14.05; Kapitan Marvel 2D dubbing – 10.00, 12.40; Kapitan Marvel 2D napisy – 18.10; Kobiety mafii 2 – 12.25, 15.20, 20.20; Kurier - 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 20.00; Met Opera: Walkiria – 17.00; Miłośc i miłosierdzie – 18.00; Poranki: Psi Patrol – 10.30; Przemytnik – 11.30, 17.00, 19.45; Shazam! dubbing – 15.20; Shazam! napisy – 20.50; To my – 18.15, 20.50; Władcy przygód. Stąd do Oblivio – 10.10 NIEDZIELA: Całe szczęście – 21.10; Ciemno, prawie noc – 14.30, 21.10; Corgi, psiak królowej – 10.40, 12.30, 15.35, 17.40; Dumbo – 10.00, 11.10, 12.30, 13.40, 15.00, 16.10, 18.40; Green Book – 12.45, 16.25, 19.35; Jak wytresować smoka 3 – 10.05, 14.05; Kapitan Marvel 2D dubbing – 10.00, 12.40 15.20; Kapitan Marvel 2D napisy – 18.00, 20.40; Kobiety mafii 2 – 12.25, 19.15; Kurier - 10.30, 13.00, 17.30, 20.00; Miłośc i miłosierdzie – 15.30; Poranki: Psi Patrol – 10.30; Przemytnik – 11.30, 17.00, 19.45; Shazam! dubbing – 15.20; Shazam! napisy – 18.00; To my – 18.15, 20.50; Władcy przygód. Stąd do Oblivio – 10.10

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Biuro detektywistyczne Lassego i Mai – 11.00; Kurier – 13.45; Przedszkolanka – 16.00, 18.15; Miłość i miłosierdzie – 14.15, 16.15, 17.45; Złodziejaszki – 19.45; Ciemno, prawie noc – 20.00 SOBOTA: Green Book – 10.15; Kurier – 13.30; Przedszkolanka – 16.00, 18.15; Miłość i miłosierdzie – 10.00, 14.15, 16.15, 17.45; Robaczki z zaginionej dżungli – 12.15; Złodziejaszki – 19.45; Ciemno, prawie noc – 20.00 NIEDZIELA: Robaczki z zaginionej dżungli – 12.30; Kurier – 13.30; Przedszkolanka – 16.00, 18.15; Miłość i miłosierdzie – 14.15, 16.15, 17.45; Złodziejaszki – 19.45; Ciemno, prawie noc – 20.00

KINO GRAŻYNA (ul. Wallenroda 4a): brak sensów

DKF 16 (ul. Kiepury 5a): PIĄTEK: Faworyta – 17.30; SOBOTA: Faworyta – 15.30; Wszyscy wiedzą – 17.30

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Ciemno, prawie noc – 18.00, 20.00

CHATKA ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): brak seansów

PUŁAWY-SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Dumbo – 12.30, 14.45, 17.00; Kapitan Marvel dubbing – 19.00; Kapitan Marvel napisy – 21.30

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Ciemno, prawie noc – 20.45; Miłość i miłosierdzie – 16.45; Przemytnik – 18.30; Robaczki z zaginionej dżungli – 15.00 SOBOTA NIEDZIELA: Ciemno, prawie noc – 20.45; Corgi psiak królowej – 11.00; Kurier – 14.30; Miłość i miłosierdzie – 16.45; Przemytnik – 18.30; Robaczki z zaginionej dżungli – 12.45

ŚWIDNIK – LOT (Al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Corgi, psiak królowej – 15.45; Kapitan Marvel 2D napisy – 20.00; Kapitan Marvel 3D dubbing – 17.30

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Ciemno, prawie noc – 14.30, 19.45; Corgi, psiak królowej – 13.15; Dumbo 2D – 13.00, 18.00; Dumbo 3D – 15.30; Kapitan Marvel 2D dubbing – 17.15; Kapitan Marvel 2D napisy – 20.00; Kurier – 10.30, 17.00, 20.30; Miłość i miłosierdzie – 15.15, 17.30; Ogród rodzinny. Dezerter – 19.00; Przedszkolanka – 19.30; Władcy Przygód. Stąd do Oblivio- 15.00

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Ciemno prawie noc – 21.00; Kapitan Marvel 2D napisy – 18.30; Kapitan Marvel 3D dubbing – 16.00; Robaczki z zaginionej dżungli – 14.00 SOBOTA: Ciemno prawie noc – 17.45; Kapitan Marvel 2D napisy – 20.15; Kapitan Marvel 3D dubbing – 15.00; Robaczki z zaginionej dżungli 2D – 11.00; Robaczki z zaginionej dżungli 3D – 13.00 NIEDZIELA: Ciemno prawie noc – 20.15; Kapitan Marvel 2D napisy – 17.45; Kapitan Marvel 3D dubbing – 15.00; Robaczki z zaginionej dżungli 2D – 11.00; Robaczki z zaginionej dżungli 3D – 13.00