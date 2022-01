"Anna & Anna" - koncert w puławskim Domu Chemika

Tego wieczora na scenie Domu Chemika pojawią się znakomici artyści. W role legendarnych polskich piosenkarek wcielą się adeptka Madryckiej Akademii Muzycznej, aktorka Teatru Variete Muza - Aleksandra Seredyńska oraz Monika Szczot - finalistka The Voice of Poland, aktorka Teatru Variete Muza.



Reżyserem projektu jest słynny kompozytor i dyrygent - Jarosław Barów, który będzie towarzyszył artystkom wraz z 15 osobową orkiestrą.



- Ze scenicznych, ciekawie skomponowanych dialogów wyłoniły się bardziej i mniej znane fragmenty biografii polskich artystek. Poznamy nie tylko ich wspomnienia i historię artystycznych sukcesów, ale także marzenia i plany, które - niestety, nigdy nie zostały zrealizowane... Ten koncert na stałe odciśnie swoje piętno w historii polskiej estrady - przekonują organizatorzy.



Bilety w cenie 70 zł (balkon) i 90 zł (parter) do nabycia w kasie POK, tel.: 81 458 67 21.