Ekstremalna sobota w Fabryce Kultury Zgrzyt. Wystąpi kultowa Antigama

Fanom muzycznej ekstremy Antigamy specjalnie przedstawiać nie trzeba. Od 23 lat są wierni estetyce grindcore’owej, która jest punktem wyjścia do poszukiwań rodem z muzycznej awangardy. Świat o nich usłyszał, kiedy to podpisali kontrakt płytowy z uznaną wytwórnią Relapse Records. Antigama zagrała wiele koncertów, tras i festiwali, do najważniejszych należały występy m.in. na: Obscene Extreme Festival, Brutal Assault, Metalfest, Netherlands Deathfest, Metalmania Festival. Zagrali z takimi zespołami, jak: Napalm Death, Nasum, Enemy Soil, Decapitated, Fuck the Facts, Drugs of Faith, Today is the Day, Dying Fetus, Noisear, Agoraphobic Nosebleed, Brutal Blues, Vader oraz z wieloma innymi. Do większych wydarzeń w historii zespołu należały także występy teatralne oraz udział w stworzeniu ścieżki dźwiękowej do gry Cyberpunk 2077 i opartego na niej serialu dostępnego na platformie Netflix.

Shodan to deathmetalowe trio powstałe we Wrocławiu w 2013 roku. Charakterystyczny styl zespołu, to rzadkie połączenie death metalowej brutalności, groove metalu z melodyką stoner rocka. 31 marca 2016 r. miała miejsce premiera debiutanckiej płyty pt. "Protocol of Dying". Zawarta na nim muzyka, jak i koncertowe oblicze zespołu spotkały się z przychylnym przyjęciem ze strony portali muzycznych, zinów jak i fanów metalowej rzeźni. Cztery lata po debiucie ujawnia się następca debiutu pt. "Death, Rule Over Us", na którym muzycy odważniej eksplorują zapoczątkowany na "Protocol of Dying" styl, pielęgnując swoją fascynację post punkiem i surowym brzmieniem. Zespół promuje swój ostatni album– „None Shall Prevail”, wydany przez włoską wytwórnię Time To Kill Records.

Redemptor na polskiej scenie działa od 2001 roku. Stylistycznie najbliżej im do klasyki death metalu spod znaku Morbid Angel, Gorguts czy Death. Jednocześnie Redemptor przez lata przemycał do swojej twórczości elementy fusion/progressive co znalazło odzwierciedlenie w wydawnictwach: "None Pointless Balance", Nanosynthesis, 4'th Density i "The Jugglernaut". W 2017 roku albumem "Arthaneum" zespół zaprezentował zupełnie inne oblicze.

Awangardowe kompozycje pełne dysonansowych riffów i charakterystycznych solówek, budujące klimat i przestrzeń instrumentami klasycznymi, stały się nowym kierunkiem dla Redemptor. Esencję tej idei stanowi ostatni, wydany w 2021 roku album "Agonia".



Bilety

Przedsprzedaż 59 zł. W dniu koncertu 70 zł. Początek o godzinie 19.00.