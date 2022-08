Finał Kazimierskiego Festiwalu Organowego

Od początku wakacji w Kazimierzu Dolnym występowali znakomici organiści z kraju i ze świata, mając do dyspozycji słynne zabytkowe organy z kazimierskiej fary. Na finał, podobnie jak przed rokiem, organizatorzy zaproszą na serię koncertów, w ramach których przez cały dzień będzie można słuchać muzyki organowej oraz duetów z instrumentami takimi jak: klawesyn, harfa czy flet poprzeczny.



Jako pierwszy, o godz. 12, wystąpi organista Mateusz Rzewuski - laureat wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów organowych. Artysta koncertował w ramach międzynarodowych festiwali na czterech kontynentach: w 22 krajach Europy, w Stanach, Australii, Nowej Zelandii, Korei Południowej i Hongkongu.



Na godz. 13 zaplanowano koncert Zbigniewa Gacha (organy), Małgorzaty Bobińskiej (flet poprzeczny) oraz Wojciecha Trefona (harfa). Zbigniew Gach jest dyrektorem Centrum Kultury Gminy Słupsk, ma w swoim dorobku koncerty m.in. w Niemczech, Czechach oraz we Włoszech oraz album pt. "Gach plays Bach".



W kolejnym koncercie zaplanowanym na godz. 16.30 udział weźmie grający na klawesynie Tomasz Bielski. Artysta współpracuje m.in. z Filharmonią Lubelską, Orkiestrą Trybunały Koronnego w Lublinie i Lubelską Akademią Muzyki Dawnej. Towarzyszyć będzie mu wokalistka Lucyna Bielska również związana z Filharmonią Lubelską.



Artystą, który swoim występem zwieńczy tegoroczną edycję Kazimierskiego Festiwalu Organowego będzie światowej sławy organista Roman Perucki. Ma na swoim koncie ponad 2700 recitali, jest dyrektorem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku oraz I organistą Katedry Oliwskiej. Prowadzi kursy mistrzowskie w Europie, Ameryce Południowej i Kanadzie. W swoim dorobku posiada m.in. platynową płytę oraz nominację do Fryderyka. `



Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.