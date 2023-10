Grecka rewelacja w Lublinie

Brzmienie nawiązujące do twórczości Black Sabbath, Led Zeppelin oraz Kyuss zapewniło grupie ogromną popularność. Ich utwory są długie, psychodeliczne i niezwykle transowe. Nagrania otacza mistyczna aura, którą potęguje jeszcze bardziej wokal lidera Alexa Karametisa, który na koncertach śpiewa też po grecku. Ich ostatni – jak dotąd – album studyjny pt."Age of Aquarius" sprawił, że zespół zaproszono na najbardziej prestiżowe festiwale muzyczne (HellFest). Grupa ruszyła w trasę koncertową po Europie, która objęła takie państwa jak: Niemcy, Norwegia, Czechy, Bułgaria, Rumunia, Polska, Węgry czy Turcja. Grecy z Villagers Of Ioannina City pod przewodnictwem charyzmatycznego wokalisty i gitarzysty Alexa Karametisa będą w Lublinie promować swój pierwszy w historii album koncertowy, nagrany podczas występu w Atenach w 2020 roku – "Through Space and Time".

Bilety w cenie 60 zł do nabycia na portalu kupbilecik.pl