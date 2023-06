Gypsy's Kiss w Radiu Lublin

Słynna formacja powstała 50 lat temu z inicjatywy późniejszego założyciela Iron Maiden, Steve'a Harrisa oraz Davida Smitha. W ubiegłym roku grupa zagrała już w Lublinie i był to jej pierwszy występ poza granicami Wysp Brytyjskich. Teraz powrócą do naszego miasta z kolejnym wyjątkowym koncertem. Tym razem bowiem na specjalne zaproszenie Radia Lublin wystąpią z nimi dwaj byli gitarzyści Iron Maiden – Terry Wapram i Terry Rance.



- Podczas koncertu w Studiu im. Budki Suflera obydwaj panowie, z towarzyszeniem Gypsy’s Kiss, wykonają unikatowy set złożony z utworów Żelaznej Dziewicy. Warto wspomnieć, że będzie to pierwsza taka sytuacja w historii! - podkreślają organizatorzy koncertu.



Koncert poprzedzi zaplanowany na godz. 16 panel dyskusyjny z udziałem Rance’a, Waprama i Smitha. Artyści spotkają się z fanami i odpowiedzą na najbardziej nurtujące kwestie dotyczące nie tylko Iron Maiden, ale także ich późniejszej, muzycznej kariery.



Wstęp na oba wydarzenia jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja mailowa. Bilety można bookować pod adresem mailowym koncerty@radiolublin.pl.