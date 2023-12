Harmonia kultur na Międzynarodowym Festiwalu Gospel

Międzynarodowy Festiwal Gospel w Lublinie powstał w 2021 roku. Pomysłodawcą wydarzenia jest Abraham Diamonde, lekarz z powołania, którego pasją jest muzyka gospel. Jest on również twórcą organizacji Abraham D. Ministry, która ma na celu promocję muzyki gospel oraz zachętę do międzykulturowej wymiany na całym świecie.



W tym roku festiwal będzie promował międzykulturową wymianę, różnorodność i jedność. W programie wydarzenia znajdą się różnorodne warsztaty prowadzone przez gości z różnych zakątków świata. Uczestnicy odkryją m.in. bogactwo kultury Armenii, Tanzanii, Nigerii oraz Francji.



Na godz. 17 zaplanowano koncert z udziałem gwiazd. W tym roku na scenie pojawi się m.in. Anyanya Udongwo z Nigerii, który wygrał litewską edycję talent show "The Voice" i zdobył kontrakt nagraniowy z Universal Music Group.



Na scenie pojawi się również Ukrainka Irena Obara, której twórczość opiera się na muzyce kościelnej. Jej kompozycje zdobyły popularność m.in. wśród chrześcijan w USA czy w Niemczech. Inspiruje się również m.in. poezją Agnieszki Osieckiej.



Kolejną z gwiazd festiwalu będzie pochodzący z Armenii Artashes Baroyan. Jego muzyka łączy reggae, dancehall i hip hop. - Oryginalny, potężny głos Arciego, połączony z dźwiękami etnicznego instrumentarium, tworzy fascynującą mieszankę - opowiadają organizatorzy.



W trakcie festiwalu będzie można usłyszeć również polską wokalistkę Iwonę Pietralę, która zadebiutowała piosenką "Oblubienica". Tworzy muzykę uwielbienia i aktualnie pracuje nad swoim drugim albumem.



Koncert uświetni także występ dyrektora festiwali, Abrahama Diamonde, który wraz ze swoim zespołem występował już w wielu zakątkach świata, od Brazylii, przez Burkina Faso po Stany Zjednoczone. Jego muzyka łączy typowy dźwięk gospel z motywami afrykańskimi. Ostatnio jego prace eksplorują r&b, gospel, reggae i muzykę pop.



Listę uczestników festiwalu uzupełni znany już lubelskiej publiczności Zespół uwielbienia Kościoła Charisma.



Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Na warsztaty obowiązują zapisy poprzez formularz online dostępny m.in. w treści wydarzenia na Facebooku.



Program:

- godz. 13 - warsztaty: Podróż do Armenii

- godz. 14 - warsztaty: Podróż do Afryki

- godz. 15.15 - warsztaty: Podróż do Francji

- godz. 17 - Koncert i Gala Nagród