Kameralnie, czyli Boarte Piano Trio w Filharmonii Lubelskiej

Boarte Piano Trio to projekt tworzony przez znakomitych muzyków: Konrad Skolarski (fortepian), Jarosław Nadrzycki (skrezypce) i Karol Marianowski (Wiolonczela) to utytułowani artyści, którzy swoją międzynarodową renomę zdobyli, występując we wszystkich krajach Europy, w obu Amerykach i w Azji. W programie ich koncertu w Lublinie znajdą się kompozycje Grzegorza Fitelberga i Andrzeja Panufnika.



Celem projektu "Scena muzyki polskiej" jest promowanie i popularyzacja polskiej muzyki, szczególnie utworów mniej znanych i rzadziej obecnych w dzisiejszym życiu koncertowym.



Bilety: 10/20 zł.