Koncert: Studio Lublin na 70-lecie rozgłośni

W Studio im. Budki Suflera w Radiu Lublin (ul. Obrońców Pokoju 2) wystąpią młodzi artyści, którzy mieli okazję współpracować z Radiem Lublin. Będą to: Natalia Marczuk z zespołem, Anna Rogowska z zespołem, duet Guzik & Chołomiej, Iga Jaworska z zespołem, Katarzyna KAHER Zawadzka, Moow mi Janek oraz Pojazzja.



- W Studiu Lublin umożliwiamy młodym twórcom pierwsze profesjonalne nagranie kilku piosenek w studiu, co może stanowić idealny punkt wyjścia dla artystycznego rozwoju. Do tej pory wydaliśmy jedenaście EP-ek, kolejne w przygotowaniu - opisują projekt jego inicjatorzy.