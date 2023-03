Koncert symfoniczny "Purpurowe skrzypce" w Filharmonii

Ceniona amerykańska skrzypaczka klasyczna ma za sobą występy m.in. w Carnegie Hall, Walt Disney Concert Hall, Fisher Centre i Kimmel Centre. Znana jest z gry na skrzypcach Antonio Stradivariego "Red Mendelssohn" z 1720 roku. W Lublinie wystąpi wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej pod batutą Mariusza Smolija.



- W 1990 roku skrzypce Stradivariego zostały kupione przez dziadka Elizabeth Pitcairn za 1,7 mln dolarów na aukcji w Christie’s w Londynie jako prezent na 16. urodziny i to one miały prawdopodobnie zainspirować twórców do powstania filmu "The Red Violin", z którego muzykę będzie można usłyszeć podczas piątkowego koncertu - zapowiadają organizatorzy wydarzenia.



W repertuarze koncertu znajdą się także m.in. uwertura do opery "Cyrulik sewilski" oraz Taniec godzin z opery "La Gioconda".



Bilety na wydarzenie kosztują od 40 do 70 zł.