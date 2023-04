Lublin. Majówka z Centrum Kultury. Będą koncerty, imprezy i kino

- Wydłużamy majowy weekend i startujemy już 28 kwietnia! Przed nami duża dawka pozytywnych dźwięków, które rozkręcą każdą imprezę - zapowiada Centrum Kultury. Repertuar na najbliższe dni jest bardzo bogaty.



Odwiedzający Wirydarz Centrum Kultury będą mogli m.in. liczyć na występy ciekawych artystów - tych związanych z regionem, ale nie tylko. Będą folk, afrobeats, funk, ale też imprezy techno i duża dawka muzyki elektronicznej.



Start już w piątek, 28 kwietnia o godz. 21. Nocna impreza pod gołym niebem obfitować będzie w klimaty wyspiarskich reggae, dub i jungle. Młody lubelski producent BubbaYagga Sound połączy siły z doświadczonym lokalnym sound systemem - PLC. Wstęp na zabawę: 20 zł.



Kolejne atrakcje w sobotę od godz. 15. Kilka godzin popołudniowej i wieczornej zabawy zapewnią didżeje z Afryki: DJ-Surr Venom i DJ-Xbar oraz MC Sean Magavu. Na to wydarzenie również obowiązuje wstęp w cenie 20 zł.



W niedzielę Centrum Kultury zaprosi na koncert jazzowy w wykonaniu formacji Aleksandra Kutrzepa Quartet. Repertuar grupy to kompozycje autorskie zmierzające w kierunku, który dyktowany jest przez nieograniczoną wyobraźnię i związaną z nią przestrzeń. Muzyka zespołu łączy elementy współczesnego jazzu i free jazzu z muzyką ilustracyjną. Bilety na koncert dostępne są na platformie bilety24.pl. Koszt: 25/35 zł.



Na otwarcie Wirydarza Centrum Kultury planuje dużą ilość imprez tanecznych, dlatego także 1 maja będzie można się pobawić przy dobrych brzmieniach. Od godz. 15 artysta Uszy Duszy / Kid Buttons będzie puszczał kawałki w klimatach afro, latin, asian i world music, której spoiwem są soul, funk, dub i disco. Wstęp wolny.



2 maja o godz. 19 odbędzie się impreza z cyklu "Danse Macabre" w wykonaniu lokalnych DJ-ów. Wrażenia dźwiękowe zapewni soundsystem Lambda Labs. Bilety: 30/40 zł.



W czwartek coś dla kinomaniaków i wielbicieli teatru. Na godz. 20.30 zaplanowano połączenie filmu i teatralnej improwizacji w wykonaniu Poławiaczy Pereł. Cała zabawa polega na tym, że pokaz filmowy w kluczowym momencie zostaje przerwany, a dalsze losy bohaterów filmu oddane w ręce aktorów Improv oraz akompaniującym im muzykom. Wejście: 15/25 zł.



W kolejny weekend wirydarzowych atrakcji będzie można liczyć m.in. na koncert Cicha, Sw@da & Spółka oraz czytanie performatywne dramatu Kowalowa "Komedia Judyty". Wiadomo już, że w maju Centrum Kultury zaprosi też m.in. na koncerty Eskaubei & Tomek Nowak Quartet czy Bolewski & Tubis, wymianę oślin, spotkania autorskie i wiele więcej. Szczegóły dostępne na stronie internetowej instytucji.



PROGRAM MAJÓWKI:



28 kwietnia (piątek)

godz. 21:00-2:00 – Dub Reggae Jungle Vinyl Joint / Pussy Lovers Cru Sound System + Bubbayagga Sound / 20 zł

29 kwietnia (sobota)

godz. 15:00-20:00 – Spin it! / DJ Surr Venom, DJ XBar, MC Sean Magavu / 20 zł

30 kwietnia (niedziela)

godz. 18:00 – Lublin Jazz: Aleksandra Kutrzepa Quartet / 25/35 zł

1 maja (poniedziałek)

godz. 15:00-20:00 – Uszy Duszy / wstęp wolny

2 maja (wtorek)

godz. 19:00-05:00 – Danse Macabre: Pod chmurką / 30/40 zł po 22:00

4 maja (czwartek)

godz. 20:30 – W Nowym Kinie: film + impro Poławiaczy Pereł z muzyką na żywo / 15/20 zł

5 maja (piątek)

godz. 15:00-20:00 – DJN – impreza w rytmie hip hop, r’n’b, house / wstęp wolny

6 maja (sobota)

godz. 20:30 – Cicha, Sw@da & Spółka – koncert / 30/40 zł

7 maja (niedziela)

godz. 17:00 – Bliski Wchód: wieczór białoruski – czytanie performatywne dramatu Kowalowa „Komedia Judyty” / wstęp wolny