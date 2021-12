Mery Spolsky wystąpi w Lublinie. Koncert w Chatce Żaka

- Chciałabym Was zaprosić do szalonego i czarno-białego świata Marysi, w którym nic nie jest tylko czarne i białe. "Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj" LIVE ACT to nie będzie koncert, ani spektakl czy odczyt książki, nie będzie to też monodram. Więc co to będzie? To będzie stereodram! Czyli miks tego wszystkiego - zapowiada Mery Spolsky.



Artystka już od kilku lat mocno zaznacza swoją obecność na polskiej scenie muzycznej. Performerka, piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, która jak mało kto potrafi bawić się słowami. Ma w swoim dorobku wa albumy "Miło było pana poznać" i "Dekalog Spolsky". "Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj" to tytuł jej debiutanckiej książki.



Bilety na koncert kosztują 99 zł.