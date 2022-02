Taco Hemingway w czerwcu wystąpi w Lublinie

Koncert pierwotnie miał się odbyć dwa lata temu. Taco miał odwiedzić Lublin w ramach trasy promującej krążek "Pocztówka z WWA, Lato '19.", jednak zaledwie po kilku występach w lutym i marcu trasa została przerwana z powodu wybuchu pandemii. Od tego czasu raper wydał jeszcze dwa świetnie przyjęte krążki: "Jarmark" i "Europa", ale do koncertowania nie wrócił. Aż do teraz. W ramach wznowionej trasy Hemingway wystąpi w siedzibie Targów Lublin już 3 czerwca o godz. 20.

To nie będzie jego pierwszy występ w naszym mieście. Przed kilkoma laty występował w Lublinie kilkukrotnie, m.in. podczas Kozienaliów 2017. To będzie jednak pierwszy tak duży koncert artysty, który w ostatnim czasie zdobył w kraju ogromną popularność.

- Taco wysłał do was "Pocztówkę z Polski" już jakiś czas temu. Nie otrzymaliście jej w 2020, ani w 2021. Odbierzecie ją już w 2022, ale za to z potężnym bonusem. Nowa trasa Taco Hemingwaya to zwieńczenie kilku lat pracy. Na koncertach poza kawałkami z "Pocztówki" usłyszycie także materiał z "Jarmarku" i "Europy" - zachęcają organizatorzy koncertu.

Bilety są dostępne wyłącznie u głównego partnera trasy, czyli Going, Empik Bilety, oraz w salonach Empik. Ceny wejściówek zaczynają się od 99 zł. Ci, którzy kupili bilety na koncert przed dwoma laty, mogą obecnie wymienić swoją wejściówkę na aktualną.