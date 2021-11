V Zaduszkowe Zgromadzenie Śpiewacze na cmentarzu przy ul. Lipowej

Już kolejny raz zgromadzą się wszyscy chętni by wziąć udział w tym specjalnym wydarzeniu. To nie jest koncert, ale okazja do wspólnego śpiewania tradycyjnych pieśni, towarzyszących śmierci i tych traktujących o przemijaniu.

– Można też po prostu być z nami w dźwiękowości pieśni ostatecznych. Spotykamy się przy kościele rektoralnym Wszystkich Świętych (zw. kaplicą), ok. godziny 18, po zakończeniu mszy. Teksty będą dostępne na miejscu – zapraszają organizatorzy: Paweł Grochocki i Pieśni w Lublinie. Apelują by uczestnicy zabrali ze sobą świece i ciepło się ubrali.

Wspólny śpiew pod kierunkiem Pawła Grochockiego poprowadzą: Rafał Bartczuk, Łukasz Dembiński, Patryk Dziubek, Alicja Magiera, Iwona Pawelec, Kasia Pieńkowska, Tomek Pieńkowski, Ewelina Prokopiuk, Anna Szcześniak, Łukasz Tarkowski, Henryk Welcz, Oskar Cherry Żyśko.

Patronem wydarzenia jest Instytut Dobrej Śmierci.