Wielkie rocznice, słynni kompozytorzy. Koncert w Filharmonii

Maestro Antoni Wit, który przez lata za dyrygenckim pulpitem stawał niemal we wszystkich znaczących ośrodkach muzycznych Europy, Azji, Australii i obu Ameryk, poprowadzi w piątek Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej. W koncercie udział weźmie również wybitny wiolonczelista Tomasz Strahl.



W pierwszej części koncertu będzie można usłyszeć uwerturę do opery "Wilhelm Tell" G. Rossiniego. W repertuarze znajdzie się także trzyczęściowy Koncert wiolonczelowy É. Lalo.



- Wieczór zwieńczy Koncert na orkiestrę W. Lutosławskiego – utwór dedykowany i napisany na zamówienie Witolda Rowickiego dla zorganizowanej przez niego orkiestry Filharmonii Warszawskiej w 1950 roku - opowiadają organizatorzy wydarzenia.



Bilety na koncert kosztują od 60 do 100 zł.