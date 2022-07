Zamość. Organowy koncert w kościele Franciszkanów

Śmiertelne potrącenie rowerzysty. Gwałtownie skręcił w lewo i wjechał pod samochód?

Policjanci ustalają dokładne okoliczności wypadku, do którego doszło we wtorek w gm. Susiec (pow. tomaszowski), ale ze wstępnych ustaleń wynika, że to rowerzysta gwałtownie skręcił wprost pod koła wyprzedzającego go samochodu. Takie też były tłumaczenia kierowcy auta