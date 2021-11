Książki na jesień, czyli co warto przeczytać

Tina Turner: My love story. Autobiografia

Dwieście milionów sprzedanych płyt.

Dwanaście nagród Grammy.

I tylko jedna Tina Turner! Gwiazda zawodowy sukces okupiła jednak cierpieniem w życiu prywatnym. Nieszczęśliwe dzieciństwo w patologicznej rodzinie, nieudane małżeństwo z pierwszym mężem, samobójstwo najstarszego syna. W autobiografii szczerze opowiada o swoich wzlotach i upadkach.

Nóżka, Scelina, Kozłowski: Zanim wyjedziesz w Bieszczady. Nocny pociąg

Autorzy bestsellerowej serii poddają próbie nasze wyobrażenia o Bieszczadach, by pokazać, jak ścieżki natury krzyżują się z ludzką cywilizacją. Usłyszymy głosy sów, przemierzymy łąki, na których rozgrywa się spektakl letniego przesilenia. Poznamy moc i brzmienie tradycyjnego rzemiosła. Damy się powieźć wagonom wąskotorówki w samo jądro austro-węgierskiej belle époque. A na koniec wymierzymy teleskop w rozgwieżdżone niebo.

Leszek Herman: Krzyż pański

Dwa stare kufry z tajemniczym dopiskiem „IIWW 45–47 POLAND”, znalezione przypadkiem w piwnicy brytyjskiego Archiwum Narodowego, zapoczątkują śledztwo, które obejmie pół Europy.

Czy spadkobierczyni hrabiny Elżbiety Radeckiej-Mikuliczowej uda się odnaleźć skarb z czasów Napoleona? I kim są tajemniczy ludzie także biorący udział w wyścigu po spadek?

Ćwiartka Szymborskiej czyli lektury nadobowiązkowe

Wybór tekstów noblistki dokonany przez Jacka Dehnela. Tekstów wyjątkowych, bo nie wierszy, a pisanych przez nią felietonów poświęconych książkom czytanym przez Szymborską.

A ta czytała wszystko: od „Gimnastyki dla kobiet w czasie ciąży i połogu” przez „Leksykony produktów spożywczych” po „Historię Bliskiego Wschodu”.

Książkę ilustrują niepublikowane dotąd wyklejanki Wisławy Szymborskiej, które wysyłała do siostry, Nawoi.

John Grisham: Czas łaski

Gtisham to amerykański pisarz i prawnik, autor bardzo popularnych thrillerów prawniczych i kryminałów. „Czas łaski” to trzecia część cyklu Jake Bigance zapoczątkowanego „Czasem zabijan ia” z 1989 roku.

W Clanton do zabójstw dochodzi raz na kilkadziesiąt lat. Nic więc dziwnego, że takie wydarzenie elektryzuje społeczność całego hrabstwa. Zwłaszcza gdy ginie prominentny, znany w okolicy, zastępca szeryfa Stuart Kofer. Sprawcą jest syn jego kochanki, szesnastoletni Drew Gamble. Wobec zacietrzewienia części mieszkańców miasteczka szanse chłopaka na to, że uniknie kary śmierci, są nikłe. Chyba że jego obroną zajmie się Jake Brigance.

Piotr Oczko: Pocztówka z Lokum

Mokum to w języku jidysz „bezpieczna przystań”. Tak holenderscy Żydzi nazywali Amsterdam. Autor znajduje w nim schronienie i prowadzi czytelnika przez miasto. Dlaczego Holendrzy mieli obsesję na punkcie sprzątania? Jak czytać seksualne aluzje w dawnej sztuce? Czy domek dla lalek może kosztować więcej niż kamienica?

Urszula Gajdowska: Panna bez majątku

Małgorzata Strzelecka to oczytana, ciekawa świata i nieco zakompleksiona młoda szlachcianka. Dziewczyna trafia do majątku stryja, by tam spędzić spokojne lato, umilając tym samym czas ciotce.

Monotonne dni nabierają rumieńców, kiedy pewnej nocy Małgorzata spotyka nad jeziorem przystojnego i... całkiem nagiego barona Ksawerego Wigurę.

Sunaura Taylor: Bydlęce brzemię

Poruszający esej o tym, jak w nowoczesnych społeczeństwach stykają się kwestie uprzedmiotowienia osób niepełnosprawnych i zwierząt. Autorka podważa przy tym definicję „pełnosprawności”, zauważa, że odnosi się ona do wzorca wysportowanego młodego białego mężczyzny i analizuje, jak społeczeństwo represjonuje tych, którzy do tego znormalizowanego modelu nie pasują.

Michael Sowa: Tam, gdzie nie pada

W połowie XIX wieku Kilkuset Ślązaków udaje się w ponaddwumiesięczną odyseję przez kraje niemieckie do Teksasu żeby założyć istniejącą do dziś osadę Panna Maria nieopodal San Antonio.

Tyle historia, która stanowi tło ballady o teksaskich Ślązakach, pełnej humoru, wzruszeń i lokalnego kolorytu, gdzie ślonsko godka funkcjonuje na równych prawach z angielskim i hiszpańskim.

Marcin Pilis: Cisza w Pogrance

Lipiec 1943 roku. Dwie nastoletnie siostry z Pogranki zakochują się w młodzieńcu z sąsiedniej ukraińskiej wsi Połapy. Chłopak jest członkiem UPA, ale dla uczuć nie stanowi to przeszkody. Tymczasem ze Wschodu docierają wieści o krwawych atakach na polskie wioski. Polacy będą zmuszeni dokonać wyboru: zostać czy uciekać.

Herve Le Tellier: Anomalia

„Anomalia” buduje wielki umowny świat: mamy tu kilka powieści w jednej, zabawę z gatunkami filmowymi i literackimi, puszczanie oka do netfliksowych seriali, a zarazem wyrafinowaną konstrukcję, w której piętrzą się intertekstualne poziomy. Hervé Le Tellier flirtuje z thrillerem i science fiction, elementy psychologicznej powieści obyczajowej godzi z surrealnymi, powieść szpiegowską przeplata z prawniczą.

Tylko we Francji sprzedało się ponad milion egzemplarzy „Anomalii”.

Myra King: Stadnina Apley Towers. Ta silna

W jednym z najpiękniejszych miejsc na ziemi znajduje się szkółka jeździecka, w której dwie przyjaciółki odkrywają siebie i dowiadują się, co jest najważniejsze w życiu.

Kiedy do Apley przybywa nowa, tajemnicza amazonka, Kaela i Trixie natychmiast przechodzą do defensywy.

Daphne du Maurier: Moja kuzynka Rachela

Kornwalia, XIX wiek. Osierocony w dzieciństwie Filip Ashley zostaje przygarnięty przez starszego kuzyna, Ambrożego, który ustanawia go swoim dziedzicem. Gdy umiera niespodziewanie pojawia się wdowa po nim. Mężczyzna chciał darzyć kuzynkę Rachelę nienawiścią ale nie może oprzeć się jej urokowi.