Dwa dni, sześć przedstawień. Spotkania teatralne w Bełżycach (program)

- Przez dwa festiwalowe dni zobaczymy zespoły, które są perełkami wyłowionymi z rynku teatralnego po to, by pokazać mieszkańcom Bełżyc, województwa lubelskiego, a także Polski dorobek aktorów z naszego teatru, czyli Teatru "Nasz" oraz zaproszonych gości z różnych zakątków kraju – mówi zachęcając do uczestnictwa Tomasz Badowski, prezes Stowarzyszenia Teatr „NASZ” Bełżyce.



Festiwal to nie tylko spektakle, ale również bogaty program edukacyjny.



- Oprócz przedstawień przygotowaliśmy warsztaty teatralne otwarte dla wszystkich chętnych. Zachęcamy do udziału i wspólnej zabawy. To doskonała okazja, by oswoić się ze sceną i poczuć emocje, które towarzyszą aktorstwu – dodaje Badowski. -Wszystkie spektakle są warte uwagi. W teatrze, podobnie jak w życiu przeplatają się komedia i dramat. Warto poświęcić czas, by ucztować z nami w żywym teatrze. To wyjątkowe, ponieważ każde przedstawienie jest inne. W przeciwieństwie do filmu, gdzie elementy się powtarzają, teatr żyje emocjami aktorów, którzy reagują na brawa widowni – podsumowuje prezes.



Festiwalowa scena w Bełżycach gościć będzie zespoły z różnych części Polski, m.in. z Gdańska, Szczecina, Radomska czy Woli Gułowskiej. Uroczysta inauguracja odbędzie się o godzinie 18, kiedy Teatr „NASZ” zaprezentuje sztukę Wiktora Szenderowicza „Ludzie i anioły” w reżyserii Józefa Kasprzaka.



Kolejne punkty programu to:

• 19: – Teatr Krzyk z Maszewa (woj. zachodniopomorskie) – spektakl „Hej Ty” (reż. Anna Giniewska,

Marek Kościółek)

• 20: – Obrzędowy Zespół Międzypokoleniowy ZAWSZE RAZEM z Woli Gułowskiej – widowisko obrzędowe „Na Zielune Świuntki” (kier. Zofia Kozłowska)



Drugi dzień festiwalu rozpocznie się o godzinie 11 warsztatami teatralnymi. Potem na scenie zaprezentują się:

• 15: – SCENA DZIECIOM: spektakl „A niech to gęś kopnie” (reż. Weronika Prościńska, MDK Bełżyce)

• 18: – Teatr Strefa Otwarta z Radomska – autorski projekt „Po Otellu”, inspirowany dramatem Williama Szekspira

• 19: – Teatr Zielony Wiatrak z Gdańska – spektakl „Nic nas tu nie trzyma” (scenariusz i reż. Marek Brand)

• 20:30 – Teatr „NASZ” z przedstawieniem „Sztuka” Yasminy Rezy (reż. Józef Kasprzak)

Festiwal pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego, Starosty Lubelskiego oraz Burmistrza Bełżyc. Impreza jest współfinansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy, w ramach programu wspierania sektora kultury i przemysłów kreatywnych.

Organizatorem jest Stowarzyszenie Teatr „NASZ” Bełżyce, które pełni rolę gospodarza imprezy.