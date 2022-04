"Cudowna terapia" - spektakl w Puławach

To historia doświadczonego, ale wypalonego małżeństwa, które po serii kłótni o drobiazgi dochodzi do wniosku, że czas na rozstanie. Przed ostateczną decyzją wybrali się jednak do wybitnego psychoterapeuty, by dać sobie ostatnią szansę na uratowanie małżeństwa.

W obsadzie spektaklu znaleźli się Dominika Ostałowska, Dariusz Kordek i Andrzej Młynarczyk.

Bilety do nabycia w kasie POK tel. 81458 67 21 i na Biletyna.pl.