"Czyścibut dziadek" na scenie Centrum Kultury

"Czyścibut dziadek" to monodram Jerzego Kałdusia, który powstał w oparciu o reportaż Waldemara Kosińskiego"O pucybucie, który nie został milionerem" ze zbioru "W dół do nieba" wydanego w 1979 roku.



- To momentami zabawna historia człowieka, który wydaje się być jedynym stałym elementem na tle zmieniających się ustrojów i mód - opowiadają organizatorzy pokazów.



Jerzy Kałduś to aktor amator Teatru Jednego Aktora, który specjalizuje się w monodramach. Od początków działalności gra w Teatrze Seniora Michała Zgieta.