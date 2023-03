"Ja, Feuerbach" - spektakl w Centrum Kultury

Spektakl reżyseruje Paweł Głowaty. Przedstawienie powstałe na podstawie dramatu Tankreda Dorsta to opowieść o uprzedmiotowieniu relacji ludzkich, manipulacji i cynizmie w traktowaniu ludzi we współczesnym świecie i zobojętnieniu wobec nadwrażliwych członków naszej społeczności.



- Przede wszystkim chcemy udowodnić, że wiek i doświadczenie nie grają roli w zetknięciu z kimś wyżej postawionym od nas. Każde miejsce pracy, środowisko może być siedliskiem poczucia zależności i uległości, które doprowadzić może do poniżenia - zaznacza reżyser spektaklu.



Otwarty dla każdej grupy charakter przedstawienia jest odpowiedzią nie tylko na kwestie metafizyczne zawarte w człowieku w obliczu potęgi zależności, ale jest również repliką do otaczających nas wydarzeń dnia codziennego, powszednich tragedii dotykających nas albo naszych bliskich.



Ceny biletów: 30/40/50 zł. Wejściówki dostępne m.in. online na platformie bilety24.pl oraz w kasie CK.