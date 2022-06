Letnie półkolonie w ramach programu Lato w Teatrze. Zaczyna się nabór

Wakacyjna propozycja Teatru Andersena to cykl dwutygodniowych warsztatów teatralnych, ruchowych, muzycznych i animacji przedmiotu, skierowany do młodzieży polsko-ukraińskiej w wieku 14-17 lat. Projekt ma charakter półkolonii.



- Zaczynamy w poniedziałek, 4 lipca, i pracujemy nad zbudowaniem pokazu finałowego, na który zapraszamy w sobotę 16 lipca o godz. 17. Ostatni dzień półkolonii to podsumowanie i ewaluacja pracy - opowiada Agata Will z Teatru Andersena.



Zajęcia poprowadzą: instruktorka teatralna Małgorzata Adamczyk, aktorzy Teatru Andersena Piotr Bublewicz, Daniel Lasecki, Kinga Matusiak-Lasecka i Łukasz Staniewski oraz aktorka i lalkarka Yaroslava Yevdokymenko.



Zgłoszenia przyjmowane są do 13 czerwca, do godz. 15, za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie internetowej Teatru Andersena. Formularz można również wypełnić stacjonarnie na miejscu.



Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. W ramach półkolonii teatr zapewni darmowe posiłki.



Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu: Małgorzata Adamczyk, edukacja@teatrandersena.pl, tel. 691 912 672, od poniedziałku do piątku w godz. 9-16.