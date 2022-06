Najpiękniejsze Arcydzieła Baletowe w Lublinie

W programie wydarzenia znajdą się taneczne wykonania takich baletów, jak "Jezioro łabędzie", "Giselle", "Dziadek do orzechów" czy "Śpiąca królewna". Będą zarówno wariacje solowe, jak i zmysłowe duety. Całość uzupełni muzyka wybitnych kompozytorów.



- To widowisko nie tylko dla koneserów baletu, lecz również dla tych, którzy dopiero poznają piękno tanecznego świata - zachęcają organizatorzy.



W wydarzeniu udział wezmą artyści Polskiego Baletu Narodowego. Reżyseruje Jarosław Sidorkiewicz.



Bilety na wydarzenie kosztują od 50 do 150 zł. Wejściówki dostępne na platformie organizatora: adria-art.pl.