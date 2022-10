Nowy spektakl Pawła Passiniego. W piątek premiera "Rytu przejścia"

Tym razem Paweł Passini zabierze widzów do fascynującego świata rytuałów. - Dla każdego rytuał jest czymś innym, ale zawsze jest to spotkanie z ludźmi, wspólne przeżycie. Tylko od widzów zależy, w jakim stopniu wezmą w nim udział. Do ilu sal wejdą. Który scenariusz zdarzeń uruchomią - opisują spektakl organizatorzy pokazów.



Widzowie sami zdecydują, czy będą siedzieć i obserwować, czy czynnie uczestniczyć w spektaklu: chodząc, tańcząc lub krzycząc.



Spektakl będzie inspirowany twórczością Antonina Artauda i Wacława Niżyńskiego oraz światem zwierząt totemicznych.



Z uwagi na interaktywny charakter widowiska, organizatorzy proszą widzów o kontakt pod adresem mailowym rytprzejscia@gmail.com, w celu uzyskania instrukcji wprowadzającej do udziału w spektaklu. Koszt biletów: 30/50 zł.



Kolejne pokazy w dniach 22-25 października o godz. 21.10.