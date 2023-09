O namiętności i obojętności. Premiera spektaklu "Kto ma klucz" w Chatce Żaka

"Kto ma klucz" to opowieść o małżeństwie Polki i Włocha, którzy stają w obliczu kryzysu w związku. Mogą się rozejść albo podjąć ostatnią próbę zrozumienia, co właściwie się z nimi dzieje, kim dla siebie są i kim dla siebie chcieliby być. W role bohaterów wcielą się Emilia Komarnicka-Klynstra i Stefano Terrazzino, którzy na scenie będą również śpiewać polskie i włoskie przeboje.

– Poruszają mnie ludzie, którzy przeżyli dziesiątki lat razem i pod koniec życia, trzymając się za ręce, patrzą sobie z szacunkiem w oczy, mówiąc: "Daliśmy radę. Przeszliśmy tę drogę razem". Czy to w dzisiejszych czasach jest jeszcze możliwe? Ile siły trzeba mieć, by chcieć wspólnie pokonywać trudy i wyzwania wspólnego życia? Ile odwagi, by dojrzeć w partnerze prawdę o… sobie? – pyta Emilia Komarnicka-Klynstra.

Warto dodać, że do polsko-włoskiego duetu na scenie dołączy jeszcze Sara Janicka, która wcieli się w postać "Zmiany" towarzyszącej bohaterom na każdym kroku.

– Ogromnie cieszy mnie realizacja spektaklu "Kto ma klucz" w ACKiM UMCS Chatka Żaka. Współpraca z tak wyjątkowymi Artystami to dla naszego chatkowego Zespołu kolejne ciekawe wyzwanie zawodowe. Zapraszam do obejrzenia efektów tej kooperacji na premierze 29. września. Mamy również specjalną niespodziankę dla naszych studentów – szczegóły zdradzimy bliżej daty premiery spektaklu – zapowiada Izabela Pastuszko, dyrektorka Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie.

Premierowy pokaz spektaklu zaplanowano na 29 września o godz. 19. Kolejne pokazy odbędą się 30 września o godz. 17 i 20 oraz 15 października o godz. 16 i 19.

Bilety na spektakl są już dostępne online na platformie ebilet.pl.