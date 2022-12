Oskarowy Sylwester w Osterwie. Lubelski teatr zapradsza na ostatnią noc w roku

"Księżyc i magnolie" to spektakl, który zabierze widzów do złotych lat Hollywood. Jego akcja rozgrywa się w trakcie pięciu dni i nocy, podczas których producent filmowy David O. Selznick walczy o realizację kultowego "Przeminęło z wiatrem". Reżyseruje Jose Iglesias Vigil.

- Jest to mądra komedia, która skłania do refleksji. To sztuka, w którą wpisana jest nostalgia za światem, którego nie ma, za którym wciąż tęsknimy - mówi reżyser.

Pierwszy pokaz spektaklu zaplanowano na godz. 17. Po przedstawieniu uczestnicy wzniosą wspólny toast lampką szampana. Koszt udziału: 90 zł.

Z kolei o godz. 21 rozpocznie się drugi pokaz. Po spektaklu organizatorzy zaproszą na wspólną zabawę w atmosferze Hollywood minionego wieku, z wieloma atrakcjami i poczęstunkiem przygotowanym w klimacie spektaklu "Księżyc i magnolie". Bilety na drugą z sylwestrowych propozycji kosztują 210 zł.