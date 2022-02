"Prawda" na zakończenie karnawału w Teatrze Osterwy

"Prawda" na podstawie sztuki Floriana Zellera to spektakl pełen humoru, misternie zaplecionych intryg oraz zwrotów akcji. To sztuka, dla tych, którzy w teatrze lubią się pośmiać, ale też nie uciekają od refleksji nad tym, co ważne w życiu.

– "Prawda" zdobyła już uznanie wśród lubelskiej publiczności Teatru. W ostatnim tygodniu karnawału zapraszamy w kolejną podróż z "Prawdą", bo... "tylko na niej można polegać" – jak mówi jeden z bohaterów sztuki – podkreśla Gabriela Figura z Teatru Osterwy.

Sztukę w przekładzie Barbary Grzegorzewskiej reżyseruje Paweł Aigner. W obsadzie znaleźli się Hanka Brulińska, Magdalena Sztejman, Tomasz Bielawiec i Krzysztof Olchawa.

Od czwartku do soboty spektakl będzie można oglądać o godz. 19. Z kolei w niedzielę o godz. 17 organizatorzy zapraszają na pokaz w ramach "Spektaklu dla Seniorów" (osoby po 60. roku życia mogą kupić bilet za 25 zł.).