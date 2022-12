Premiera spektaklu o Witoldzie Pileckim

Spektakl w reżyserii Leszka Zdunia na podstawie tekstu Krzysztofa Petkowicza ukazuje dramatyczne losy Witolda Pileckiego, który w KL Auschwitz tworzy struktury ruchu oporu. W tym czasie na jego oczach dochodzi do poniżania, bicia i zupełnego pozbawiania więźniów ludzkiej godności.



- To swego rodzaju misterium zła może sprowokować widzów do postawienia sobie fundamentalnych pytań: Czym jest życie? Jaką przedstawia wartość? Czy po kilkudziesięciu latach, robimy wszystko, aby nie dopuszczać do takiej podłości? Czy na pewno nie ma w nas cichego przyzwolenia na zabijanie? - twierdzą organizatorzy spektaklu.



Bezpłatne wejściówki dostępne w Sklepiku Kulturalnym CSK.