Premiera "Zemsty nietoperza" w Teatrze Muzycznym

Nowa "Zemsta nietoperza" w Teatrze Muzycznym wyróżni się m.in. zaskakującą scenografią oraz bogatą charakteryzacją i kostiumami. Autorką warstwy wizualnej przedstawienia jest Tatiana Kwiatkowska, która przygotowywała scenografię i kostiumy do słynnego Kabaretu Olgi Lipińskiej.



Reżyser produkcji, Artur Barciś, wprowadza do opowieści specyficzne poczucie humoru, akcentując przede wszystkim komediowe niuanse "Zemsty nietoperza".



- "Zemsta nietoperza" to przede wszystkim komedia charakterów. Barwną galerię osobowości zaprezentują Państwu artyści Teatru Muzycznego w Lublinie - podkreślają organizatorzy premierowych pokazów.



Obok aktorów Teatru Muzycznego w Lublinie na scenie pojawią się także zaproszeni goście, m.in. Edyta Piasecka oraz Jan Jakub Monowid.



Kierownictwo muzyczne nad premierą sprawuje Ruben Silva, dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Kaliskiej. O ruch sceniczny i taniec w przedstawieniu zadbała Iwona Runowska, która wcześniej przygotowała w Teatrze Muzycznym m.in. choreografię do musicalu "Hallo Szpicbródka".



Pokazy premierowe zaplanowano na sobotę (26 marca, godz. 18) i niedzielę (27 marca, godz. 17).