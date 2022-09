Słuchowisko, aktorzy i przedmioty. Dziwowisko "Ciemna Woda" w Bramie Grodzkiej

Przygotowane przez Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN" przedstawienie inspirowane jest tekstem dramatu Amanity Muskarii, ukazującego pokoleniowy konflikt, który w nowy sposób dzieli Polaków. Role bohaterów dramatu zagrają manekiny przygotowane przez Lindę Mikolaskovą i Roberta Bednarza, animowane przez dwóch aktorów: Przemysława Buksińskiego i Kacpra Kubca. Głosów postaciom użyczą aktorzy, m.in.: lubelskich Teatrów Osterwy i Andersena. Całość rozegra się do muzyki skomponowanej przez Łukasza Jemiołę.



- "To się naprawdę nie wydarzyło / nie ma takiej wsi na mapie / jak nasza / w ogóle nie ma takich / ludzi jak my" – skanduje Chór w prologu spektaklu, przygotowując nas na konfrontację z tymi cechami polskiej mentalności, z którymi bardzo nie lubimy się mierzyć - zapowiadają organizatorzy.



Spektakl powstał z inicjatywy Arkadiusza Ziętka i Witolda Dąbrowskiego. Ich pomysł znalazł uznanie jurorów konkursu DRAMATOPISANIE, dzięki czemu udało się uzyskać dofinansowanie na produkcję. Efekty tych prac będzie można poznać już wkrótce w Ośrodku "Brama Grodzka".



Bilety do kupienia w Centrum Informacji (ul. Grodzka 21) i online.