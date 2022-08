Spektakl "Gęsiareczka, czyli o trudnej sztuce mówienia NIE"

Spektakl autorstwa Magdaleny Kwaśnej na podstawie baśni "Gęsiarka" Braci Grimm dedykowany jest dzieciom od 4 roku życia. Przedstawienie nawiązujące do historii królewny, która straciwszy swoje atrybuty, zmuszona jest paść gęsi. Celem sztuki jest pokazanie dzieciom, czym są granice, co grozi, gdy pozwolimy by je ktoś przekroczył i jak ich strzec.



Wstęp wolny.