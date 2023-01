Spektakl "O mało co" w Centrum Kongresowym

To historia Briana, którego zaczyna uprawiać jogging. Jego żona nie wie, że sport jest jedynie przykrywką dla schadzek jej męża z młodą kochanką. On z kolei nie jest świadomy, że w czasie swoich wyjść, jego żona także przyjmuje kochanka.



- Kiedy mąż i żona zdradzają się nawzajem, a najlepszy przyjaciel jest w to bardzo mocno zamieszany, to na pewno wyjdzie z tego niezły ambaras! - twierdzą organizatorzy pokazów.



Główne role w spektaklu grają Anna Mucha i Filip Bobek. Bilety na wydarzenie kosztują 90 zł.