Spektakl taneczny "Oda do wolności" w Centrum Kultury

„Oda do wolności” to głos młodzieży w sprawach dotyczących poszanowania praw każdego człowieka, w tym tego podstawowego – prawa do wolności.

– Wyraża tęsknotę za wolnością – tak opisują swój spektakl jego twórcy. – Jest próbą szukania odpowiedzi na pytania: czym jest wolność? Czy jest nam dana na zawsze? Czy w dzisiejszym świecie przestrzegane są prawa człowieka? Co prowadzi do ludzkich dramatów, wojen, konfliktów? Co możemy zrobić, by czuć się wolnymi?

Na scenie wystąpią tancerze zespołu Arabeska i aktorzy Teatru Panopticum działającego w Młodzieżowym Domu Kultury. W spektaklu zostaną też wykorzystane nagrania wideo tancerzy w lubelskich plenerach.

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Lokalnym operatorem projektu jest Centrum Kultury w Lublinie.

Przestrzenie Sztuki Taniec: "Oda do wolności"

Premiera: 29 XI 2022r, godz. 18.00.

Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12)

Wykonawcy: Zespół Taneczny ARABESKA i Teatr PANOPTICUM Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie.

Scenariusz i przygotowanie aktorskie – Mieczysław Wojtas

Choreografia i przygotowanie taneczne – Agnieszka Kępka, Anna Kiełczykowska

Nagrania video i montaż – Aleksandra Golan, Sebastian Jóźwik i Adrian Tarnowski

Muzyka: Piotr Tesarowicz „ Modlitwa”, Max Richter – „Voices Pt.

1&2”, Chris Benstead „Wrath of Man, WOODKID „On Then And Now”

(Travis Lake „Sin”, Olafur Arnalds „Dyad 1909”)

Czas: 40 min