Teatr Narodowy Opery i Baletu z Odessy w Lublinie

To będzie dwugodzinne spotkanie z muzyką francuską. Będzie można usłyszeć kultowe utwory takich artystów, jak Edith Piaf, Joe Dassin, Dalida, Mireille Mathieu.



- Koncert "Pod dachami Paryża" to także kankan, kabarety (na czele z "Moulin Rouge"!), a nawet upiór – bo przecież to właśnie w gmachu opery paryskiej straszył bohater powieści i musicalu - dodają organizatorzy.



Bilety na wydarzenie kosztują od 100 do 140 zł. Wejściówki dostępne m.in. na platformach kupbilecik.pl i biletyna.pl.