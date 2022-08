Teatr Osterwy podsumowuje sezon. Wkrótce premiera

Sześć premier, 138 spektakli i 22 000 widzów - tak w liczbach prezentuje się Sezon 2021/22 w Teatrze Osterwy. Sezon pełen wyzwań, bo - jak przekonują w teatrze - nie brakowało niezwykle trudnych momentów, jak pożegnanie dwóch kolegów z zespołu aktorskiego: Witolda Kopcia i Przemysława Gąsiorowicza.

Jednym z najgłośniejszych wydarzeń Teatru Osterwy w minionym sezonie była premiera zagranej w staropolszczyźnie "Historyji o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" Mikołaja z Wilkowiecka - wystawiona wspólnie z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych "Gardzienice".

– Lublin był tyglem teatru staropolskiego – kiedy dowiedziałem się o tym, było to dla mnie inspiracją, żeby zacząć badać język polski. O tym, też marzył Osterwa - żeby poprzez teatr objazdowy "skleić" postzaborową tożsamości Polaków. Ujednolicenie języka – to jest coś, nad czym cały czas powinniśmy pracować, dlatego warto sięgać do źródeł. Teatrowi poprzez premierę "Historyji" chyba się to udało – mówi Redbad Klynstra Komarnicki, dyrektor Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

W minionym sezonie lubelska widownia mogła zobaczyć łącznie 15 tytułów z repertuaru Osterwy. Oprócz wspomnianej "Historyji", swoje premiery miało jeszcze pięć innych spektakli.

Poza działalnością stacjonarną Teatr Osterwy kontynuuje również projekt teatru objazdowego w ramach Sceny Reduta. Z początkowych dziewięciu centrów kultury, w tej chwili scenę tworzy już dwanaście miast Lubelszczyzny.

W minionym sezonie nie zabrakło także działań na rzecz Ukrainy, wsparcia twórców z Białorusi, którzy mogli w Lublinie przygotować swój spektakl, a także działań warsztatowych dla dzieci i młodzieży.

Teatr Osterwy pracuje również już nad kolejnymi spektaklami. Po wakacjach swoją premierę będzie miał "Księżyc i magnolia" reżyserii Jose Iglesiasa Vigila, którą Teatr wystawi na Dużej Scenie 24 września. To wydarzenie rozpocznie kolejny sezon artystyczny w Teatrze im. Juliusza Osterwy.

– Dziękuję, że byliście z nami, że wspieracie Teatr, że korzystacie z niego. Widać, że teatr jest Wam potrzebny – mówi dyrektor Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.