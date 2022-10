Teledysk na scenie czyli spektakl „Ona_s”

„Ona_s” to opowieść o ludzkich obawach, strachu, ale również o marzeniach. Uniwersalna historia, w której każdy może odnaleźć siebie. Pamela Bosak – tancerka, pedagog tańca i początkująca choreografka oraz Agnieszka Ferenc – aktorka i członkini stowarzyszenia Kuźnia Tańca połączyły swoje artystyczne doświadczenia. Pokaz „Ona_s” to podsumowanie ich rezydencji w ramach projektu „Taniec w procesie”.

– To opowieść o nas, o naszych marzeniach, o naszym strachu i obawach. Chcemy eksplorować, szukać, bawić się nowymi formami, transformować „teledyskowy” taniec, który każda z nas tańczy dla siebie w pustym pokoju. Chcemy odważyć się mówić o sobie, za siebie, dla siebie, dla nas wszystkich. Chcemy podziękować sobie, że nigdy nie zrezygnowałyśmy. „Ona_s” to my. Jesteśmy. Tworzymy. To ja. To ja. To my i wy.

Artystki podkreślają, że chcą odważnie wyrażać swoje uczucia i tym przykładem zainspirować innych. Duet bawi się formą i poszukuje nowych rozwiązań.

Premiera: 6 listopada, godz. 18, Sala Czarna Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12)

Bilety w cenie 15 zł dostępne w kasie Centrum Kultury i na bilety24.pl.

Projekt realizowany jest w ramach programu Przestrzenie Sztuki Lublin, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Lokalnym operatorem projektu jest Centrum Kultury w Lublinie.