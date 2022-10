Ten spektakl to wsparcie dla dziecięcej psychiatrii w Lublinie. Scenarzystka: "dobro wraca"

Spektakl to wydarzenie organizowane przez Lubelską Akcję Charytatywną. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów trafi jako wsparcie do na doposażenie „sportowe” Oddziału Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży, funkcjonującego w ramach I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji SPSK Nr 1 w Lublinie.

– Do Lubelskiej Akcji Charytatywnej trafiłam w 2019 roku zachęcona przez Agnieszkę Gąsior Mazur, prezes Lubelskiego Klubu Biznesu oraz Laurę Krzysiak, pomysłodawczynię tego szczytnego przedsięwzięcia. Spodobała mi się ta niesamowita idea, jednocząca ludzi o wielkich sercach w zawsze słusznej sprawie – mówi Agnieszka Monika Polak, autorka scenariusza, prezes lubelskiego oddziału Związku Literatów Polskich. – Zadebiutowałam wówczas jako aktorka. W tym roku debiutuję jako scenarzystka. To duża odpowiedzialność. Do takich spraw podchodzę zawsze bardzo poważnie, co nie znaczy, że spektakl taki będzie. Tutaj proszę spodziewać się samych zabawnych scen związanych z czasem, który zapewne każdy z nas lubi, a mianowicie z wakacjami.

Scenarzystka zaprasza na spektakl „Szalone wakacje”: – Razem z aktorami będziemy przenosić się w czasie, spotykać różne osoby ze świata literatury, filmu, bajek oraz celebrytów. Przedstawione sytuacje będą okraszone dużą dawką humoru, satyrą i parodią. Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w spektaklu. Gwarantuję dobrą zabawę i nieoczekiwane zwroty akcji. Dobro powraca.

W spektaklu reżyserowanym przez Benka Byrskiego wystąpi aż około 100 aktorów.

– W spektaklach charytatywnych występują „znani, a nieznani”, czyli osoby wykonujące - w większości - profesje, które nie mają nic wspólnego z aktorstwem lub jakąkolwiek sztuką sceniczną, m.in. przedstawiciele lubelskiego świata nauki, polityki, biznesu, mediów, instytucji publicznych, kulturalnych. W poprzednich latach po spektaklach następowało przedstawianie występujących osób, ponieważ często charakteryzacja i stroje uniemożliwiały ich rozpoznanie. Tak będzie również tym razem – zapowiada Anna Guzowska, rzecznik SPSK 1 w Lublinie. – Warto być z nami, by zobaczyć krecika, którego zagra profesor medycyny, krasnoludka, w którego wcieli się znany polityk, narzekającego staruszka, którym okaże się rzecznik prasowy jednej z instytucji czy przedstawiciela władz jednej z uczelni w roli Pana Wołodyjowskiego - to jedyna taka okazja!

Na scenie pojawią się również artystki i artyści profesjonalnie zajmujący się śpiewem, tańcem i muzyką, którzy stale, od początku powstania Lubelskiej Akcji Charytatywnej, występują w spektaklach i wspierają aktorów - amatorów.

Bilety na spektakle, które odbędą się 18 i 19 października, są jeszcze dostępne w kasach oraz na stronie internetowej CSK.