Weekend z teatrem tańca w Centrum Kultury

"Cafe Muler" to najnowsze taneczne solo Dominika Więcka, powstałe z inspiracji twórczością legendarnej Piny Bausch, która w roku 1978 stworzyła spektakl o takim samym tytule. Muzykę do sztuki skomponował Przemek Degórski.



- Moje "Cafe Muler" to fanficiton. W oparciu o już istniejący spektakl, jego świat i postacie, tworzę obrazy nawiązujące do własnej historii. Urodzony w Iserlohn, małym mieście w Nordrhein-Westfalen w Niemczech, a wychowany w Polsce, od jakiegoś czasu zadaję sobie pytanie: co by było, gdyby moi rodzice nie podjęli decyzji o powrocie do kraju? - opowiada o spektaklu artysta.



W niedzielę CK zaprosi na pokaz "III Symfonii" Janusza Orlika z muzyką Henryka Mikołaja Góreckiego. To kolejna po "Święcie wiosny" z muzyką Igora Strawińskiego i "Koda (a tribute)" do muzyki Krzysztofa Komedy, autorska interpretacja relacji muzyki i tańca tego artysty.

Dodatkowo w sobotę, 19 marca o godz. 19 zostanie zorganizowany jam muzyczno-taneczny z Agatą Wiedro i Szymonem Miśniakiem.



Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Przed i po spektaklach w CK będzie prowadzona zbiórka finansowa na rzecz pomocy ofiarom wojny w Ukrainie.



- W geście solidarności z naszymi sąsiadami oraz na przekór tragedii chcemy kontynuować organizację wydarzeń tanecznych, gdyż wierzymy, że zjednoczeni wokół sztuki zdołamy przetrwać niebezpieczny czas, wspierając się nawzajem. Liczymy na Państwa wrażliwość i hojność dla ukraińskich artystów, którym przekażemy zgromadzone środki - zapraszają organizatorzy pokazów.