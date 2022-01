Widowisko "Taneczna podróż po świecie" w Puławach

Artyści zabiorą widzów do gorącej Hiszpanii w rytmach flamenco, do Gruzji - prezentując narodowy taniec kaukaskiego ludu Lezginów, a także na hawajskie plaże, na których będzie można odkryć piękno tańca Hula. Będzie można także zobaczyć tańce orientalne, grecki taniec sirtaki czy dynamiczny Charleston.



- Taneczna podróż po świecie z Etiudą gwarantuje wspaniałą zabawę, pełną porywającej muzyki i barwnych kostiumów. Będzie to także wyjątkowa lekcja muzyki i garść wiedzy o innych kulturach - przekonują organizatorzy.



Autorką większości choreografii jest Ilona Rogozik, instruktorka zespołu.



Wstęp: 10 zł.