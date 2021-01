Nowoczesna sztuka w Kazimierzu Dolnym. Trzy rzeźby na miejskim szlaku

– Realizujemy trzy rzeźby trzech wybitnych artystów: Roberta Kuśmirowskiego, Janka Mioduszewskiego i Marcina Chomickiego. Jest to powrót do tego, by Kazimierz stał się ponownie centrum wydarzeń kulturalnych w kraju – mówi Michał Stachyra, pomysłodawca i kurator projektu oraz założyciel Fundacji KZMRZ, działającej w Kazimierzu Dolnym. – Chcemy, by artyści i ludzie kultury mieli ważny powód do przyjazdu do Kazimierza i zaczęli go traktować jako miejsce spotkań, dyskusji czy wymiany myśli oraz miasto nowych, inspirujących wydarzeń. Dzięki takim projektom może stać się bardzo ważnym miejscem na kulturalnej mapie – tłumaczy Stachyra.

Dodaje, że ważnym aspektem tego projektu jest zaangażowanie mieszkańców przy jego realizacji. – Pośrednim celem jest zbudowanie środowiska, które jest w stanie zaangażować się w prace przy sztuce i być aktywnym odbiorcą, a w tym przypadku również współtwórcą. W tym realizuje się cały zamysł powstania Fundacji KZMRZ: tworzenie kultury, sztuki razem z mieszkańcami – mówi Michał Stachyra. – Przecież to oni mieszkają tutaj na co dzień i powinni mieć wpływ na otoczenie i na to, co się dzieje w mieście. Już wcześniej podczas warsztatów artystycznych, jakie prowadzę w szkole podstawowej można było zauważyć, że dzieci i rodzice bardzo chcą angażować się w życie kulturalne miasta.

„NOW ART” ma wprowadzić sztukę nowoczesną w przestrzeń miejską. – Ma ukazać Kazimierz Dolny jako miasto otwarte dla sztuki nowoczesnej i alternatywnej, gdzie artyści są mile widziani i mogą czuć się zaproszeni. Ma również zmobilizować mieszkańców do różnego rodzaju inicjatyw kulturalnych i społecznych – tłumaczy Stachyra.

Projekt został dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.