Lubelskie: Do wykorzystania czeka ponad 150 tys. bonów turystycznych. Chętnych brak

Bony miały być pomocą dla branży turystycznej, która utraciła znaczną część dochodów podczas epidemii. Można nimi płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne dla dzieci organizowane w całej Polsce.

Świadczenie to 500 zł na dziecko do 18. roku życia i 1000 zł na dziecko z niepełnosprawnością. Wprowadzając je, ustawodawca określił, że płacić bonami będzie można do końca marca. Ponieważ zainteresowanie nie było zbyt duże, termin ten przedłużono do końca września. Przy czym z usług turystycznych opłaconych bonem będzie można skorzystać też później – wystarczy, że sama płatność odbędzie się we wrześniu.

– Mieszkańcy województwa lubelskiego mają prawo w sumie do 224 tys. bonów turystycznych. Jak dotąd wykorzystali w całości środki z 67 tys. bonów i zrealizowali nimi transakcje na 90 mln zł. Spora część bonów czeka więc jeszcze na wydanie – przyznaje Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim.

– Mamy jeszcze miejsca na te ferie. Wprawdzie weekendy są zajęte, ale na tygodniu zapraszamy – mówi Natalia Kiszczyńska-Wypiór z Ale Chatki w Siedliskach na Roztoczu.

W ubiegłym roku otwarta została tam luksusowa chatka całoroczna z jacuzzi i sauną na zewnątrz. – Rodziny z dziećmi, które nas odwiedzają bardzo chętnie biorą udział np. w kuligach. Odkrywają, że Roztocze jest piękne także zimą. Wśród naszych gości około połowa płaci z wykorzystaniem bonu turystycznego. To dużo – ocenia Kiszczyńska-Wypiór.

Nie wszyscy mają jednak powody do zadowolenia.

– Jesteśmy na liście i przyjmujemy płatności bonem. Ale to tylko w teorii, bo w praktyce nikt u nas bonem jeszcze nie płacił – słyszymy w jednego z gospodarstw agroturystycznych w Lubelskiem. – Liczyliśmy, że dzięki temu zarobimy i nic z tego nie wyszło. Wydaje mi się, że korzystają bardziej przedsiębiorcy z bardziej atrakcyjnych rejonów Polski: z gór i znad morza.

– Zainteresowanie płatnością bonem jest u nas minimalne – słyszymy też w Restauracji i Hotelu Pauza w Radzyniu Podlaskim. – Bez względu na porę roku chętnych jest bardzo niewielu.