HiT uderzy już od września. Już wiadomo, czego mają się uczyć licealiści

4 A A

To od nauczycieli będzie zależało, czy nowy przedmiot „Historia i teraźniejszość” będzie hitem czy kitem – to wniosek z rozmów z lubelskimi pedagogami, którzy przeanalizowali już projekt rozporządzenia wprowadzający go do szkół.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować