Lublin: Od poniedziałku można zapisywać dzieci do podstawówek i przedszkoli

Rodzice zainteresowani posłaniem dziecka do miejskiej placówki będą mieć dwanaście dni na wypełnienie formularza, który jest dostępny na stronie internetowej edu.lublin.eu po kliknięciu w zakładkę „Aplikacje dla rodziców”.

Osoby, które mają profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny, mogą złożyć dokumenty przez internet. Muszą przy tym pamiętać, że wniosek musi być podpisany przez obydwoje rodziców lub opiekunów. Jeden podpis wystarczy tylko wtedy, gdy dziecko jest wychowywane samotnie.

Rodzice, którzy nie mogą złożyć wniosku w ten sposób, powinni go wydrukować, wypełnić, podpisać i zanieść osobiście do placówki, do której chcą posłać dziecko.

Nabór do przedszkoli

W tym roku rodzice mogą wybrać maksymalnie siedem przedszkoli, do których gotowi są posłać dziecko. We wniosku powinni je ułożyć w kolejności od najbardziej do najmniej pożądanego.

Osoby, które nie mogą złożyć formularza przez internet, powinny go wydrukować i zanieść do tej placówki, na której zależy im najbardziej. Ze złożeniem dokumentów (niezależnie od sposobu) trzeba zdążyć do 18 marca do godz. 15.

O przyjęciu dziecka do placówki nie decyduje kolejność zgłoszeń, tylko uzyskana punktacja. Po 20 punktów można dostać za wielodzietność, niepełnosprawność dziecka, jego rodzeństwa, jednego z rodziców, obojga rodziców, objęcie dziecka pieczą zastępczą oraz samotne wychowywanie. Dodatkowe punkty przysługują m.in. tym dzieciom, których oboje rodzice uczą się dziennie lub pracują (4 punkty), oboje rodzice rozliczyli podatek PIT za 2021 r. w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie (3 punkty). Dokładne zasady punktacji są na stronie edu.lublin.eu.

Jak co rok część rodziców będzie szukać przedszkoli pracujących w systemie Montessori. Można je znaleźć przy Lipowej 12a (100 miejsc), Weteranów 5 (120 miejsc) i Motorowej 10 (143 miejsca). Przedszkola integracyjne są dwa: przy Balladyny 14 jest 100 miejsc, przy Gospodarczej 19 przyjętych może być 97 dzieci. Przedszkole specjalne przy Młodej Polski 30 może przyjąć 56 dzieci.

Przedszkola z oddziałami integracyjnymi to placówki przy Wolskiej 5, Wallenroda 4 i Smyczkowej 2.

W naborze nie będą mogły uczestniczyć dzieci, które nie mieszkają na terenie Lublina.

Nabór do podstawówek

Od 7 do 18 marca potrwają zapisy do pierwszych klas podstawówek, ale na razie będzie można składać wyłącznie wnioski o przyjęcie do tej szkoły, do której przypisane jest miejsce zamieszkania dziecka. Jeśli ktoś chce posłać dziecko do szkoły na innym osiedlu, musi jeszcze poczekać.

– Szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej placówki będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami do oddziałów ogólnodostępnych, będą prowadziły rekrutację na wolne miejsca – zapowiada Izolda Boguta z biura prasowego Ratusza. Taki nabór zacznie się 28 marca i potrwa do 4 kwietnia. Wtedy też będzie można zapisać dziecko do klasy sportowej. Od 28 marca do 4 kwietnia trwać będą także zapisy do klas integracyjnych dotyczące dzieci z odpowiednim orzeczeniem.