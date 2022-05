Uczniowie LGBTQ+ z Lubelskiego często spotykają się z dyskryminacją. Ale nie w tej szkole

Rankingu Szkół LGBTQ+ do niedawna skupiał się na placówkach warszawskich. Od dwóch lat ma charakter ogólnopolski.

– Ranking powstaje w oparciu o głosy uczniów i uczennic, którzy oceniają swoje placówki odpowiadając na pytania dotyczące równości, różnorodności i bezpieczeństwa młodzieży LGBT+ na terenie poszczególnych szkół – mówi Dominik Kuc, jeden z koordynatorów drugiej ogólnopolskiej edycji Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+.

W tegorocznej edycji zagłosowało około 14 tys. uczniów i uczennic z około 2 tysięcy szkół.

– Z tegorocznego rankingu wynika, że jedna na trzy młode osoby nie może się czuć bezpiecznie w swojej szkole. Jednocześnie jednak aż 83 proc. wie, że ma na terenie szkoły przynajmniej jedną osobę, do której może się zwrócić o pomoc. To pokazuje, że system edukacji jest oparty na nauczycielach i dyrektorach, którzy zapewniają wsparcie – podkreśla Kuc i dodaje: – Niestety z naszych statystyk wynika, że w tegorocznym rankingu najgorzej wypadły placówki z woj. lubelskiego i świętokrzyskiego. Aż 77 proc. uczniów z Lubelskiego wskazało, że regularnie spotykają się z dyskryminacją np. z negatywnymi symbolami takimi jak „zakaz pedałowania” lub innymi obraźliwymi naklejkami na terenie swojej szkoły. Dlatego tym bardziej poruszający jest promyk nadziei jakim jest Międzynarodowe Liceum Paderewski.

Bo „Paderewski” zajął w ogólnopolskim zestawieniu drugie miejsce.

– Jestem bardzo dumna z tego miejsca, bo on doskonale odzwierciedla jaką szkołą jesteśmy – mówi uczennica Antonina Krawczyk. – W mojej edukacji nigdy nie spotkałam się z żadnym przejawem dyskryminacji. Nigdy nie spotkałam się z żadnym przykrym komentarzem dotyczącym fryzury, czy paznokci, tak jak to jest w innych szkołach. Można się tu czuć w pełni sobą.

– Nie ma nic piękniejszego niż to, że nasza młodzież pokazała, że jesteśmy społecznością akceptującą, pełną życzliwości, przyjaźni i otwartości na różnorodność – podkreśla dyrektor Agnieszka Bojczuk. – Jesteśmy otwarci na wszystkich uczniów, także tych którzy poszukują swojej tożsamości seksualnej. Uważam, że taka właśnie powinna być szkoła.

Szkoły Przyjazne LGBTQ+ to takie, które zdaniem organizatorów: "nie dyskryminują ze względu na tożsamość płciową czy orientację psychoseksualną, a więc nie wykluczają osób queerowych z wydarzeń szkolnych, takich jak studniówka (np. chłopak może przyjść na nią z chłopakiem), dbają o to, czy uczniowie i uczennice są chronione przed przemocą słowną i fizyczną; rozumieją, że do osób transpłciowych zwracamy się ich zaimkami i imieniem, zapewniają dostęp do edukacji równościowej i antydyskryminacyjnej, w których obchodzenie Tęczowego Piątku nie jest niczym strasznym".

W TOP 10 placówek woj. lubelskiego znajduje się aż 9 szkół ze stolicy regionu. To kolejno: Międzynarodowe Liceum Paderewski, VIII LO im. Zofii Nałkowskiej, III LO im. Unii Lubelskiej, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. C.K Norwida, IV LO im. Stefanii Sempołowskiej, XXIX LO im. mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, II LO im. hetmana Jana Zamoyskiego, IX LO im. Mikołaja Kopernika, I LO im. Stanisława Staszica. Na 10. miejscu znalazła się II LO im. Emilii Plater z Białej Podlaskiej.