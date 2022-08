W Lubelskiem do wypłaty 18 mln złotych. Jak dostać 300 zł na ucznia?

Chodzi o rządowe świadczenie „Dobry start”. To 300 złotych na uczące się w szkole dziecko, które w założeniu twórców programu ma być przeznaczone na zakup wyprawki szkolnej.

O pieniądze można starać się na każde uczące się dziecko do 20. roku życia, a gdy jest ono niepełnosprawne to do 24. roku życia.

– Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej – instruuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. – Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Rządowy program Dobry Start nie obejmuje również studentów – zaznacza resort.

Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 18 lipca. Do 27 lipca w Lubelskiem wpłynęło 89,5 tys. wniosków, na ponad 129,5 tys. dzieci. ZUS już wypłacił przeszło 61 tys. świadczeń w kwocie 18,3 mln złotych.

W całym kraju Zakład Ubezpieczeń Społecznych do tej pory przelał na konta rodziców łącznie 664,5 mln złotych.

I jeszcze jedna ważna informacja. Wnioski można składać do 30 listopada. Jeżeli ktoś uczyni to w sierpniu, to pieniądze ma otrzymać do 30 września. Jeżeli dokumenty ZUS otrzyma później, to urzędnicy mają dwa miesiące na wypłatę świadczenia.