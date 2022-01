Walka o stopnie na półrocze i zmiany w edukacji

Zmiany, zmiany, zmiany

Lex Czarnek, czyli zmiany w prawie oświatowym. Sejm przyjął w ubiegłym tygodniu zmiany w ustawie, które mają wzmocnić rolę kuratora oświaty oraz jego nadzór nad organizacjami zewnętrznymi chcącymi przeprowadzać zajęcia dodatkowe w szkołach.

Wciąż nie wiadomo, co z podwyżkami dla nauczycieli. ZNP zaproponowało, by od 1 stycznia 2022 roku zwiększyć o 700 zł kwotę bazową (zamrożoną od dwóch lat), co pociągnęłoby za sobą automatycznie podwyżki dla wszystkich nauczycieli. Związkowcy chcą też powiązania wynagrodzenia z tym przeciętnym w gospodarce. Ministerstwo edukacji ma inny pomysł zmian. To m.in. podwyższenie tzw. godzin tablicowych o 4 godziny (z 18 do 22) z wyjątkiem nauczycieli przedszkoli; czy wprowadzenie zobowiązania nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy „do bycia dostępnym” dla uczniów i rodziców w szkole (w wymiarze 8 godzin tygodniowo dla nauczycieli realizujących obowiązkowy wymiar zajęć do 25 godzin w tygodniu, 3 godzin dla realizujących powyżej 25 godzin, 2 godzin dla nauczycieli przedszkoli i praktycznej nauki zawodu).

Szykują się zmiany dotyczące odpowiedzialności karnej dyrektora szkoły. Chodzi o rozszerzenie kręgu osób, którym za niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień w związku z opieką nad małoletnimi grozi do 3 lat więzienia o osoby kierujące niepubliczną jednostką organizacyjną sprawującą opiekę lub nadzór nad małoletnim.

Od września w szkołach średnich uczniowie mają się uczyć nowego przedmiotu. To HiT, czyli historia i teraźniejszość, który ma zastąpić WOS (w zakresie podstawowym) i będzie obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz historii najnowszej – dzieje powojenne (od 1945 r. do 2015 r.). Prace nad podręcznikiem do tego przedmiotu mają ruszyć już w lutym. Wtedy też ma zostać wydane rozporządzenie z nową podstawą programową.