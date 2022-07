Kawa na mieście stanie się luksusem? "Surowiec zdrożał o sto procent, rosną koszta w łańcuchu dostaw"

>>> Rośnie inflacja, rosną stopy procentowe. Wszyscy dostajemy po kieszeni <<<

W ciągu minionego roku sam surowiec, czyli ziarna kawy, zdrożał o 100 procent. Do tego należy dodać drożejący gaz "napędzający" piece do wypalania ziaren, a także wzrost kosztów konfekcjonowania kawy, kontroli jakości i dystrybucji, a więc procesów, gdzie zaangażowanie "czynnika ludzkiego" jest duże.



Ponadto pamiętajmy, że rosnąca inflacja to również rosnące oczekiwania płacowe pracowników. - W takich realiach utrzymanie dotychczasowego poziomu cen nie jest łatwe - przyznaje Michał Pluta z Dobrej Palarni Kawy w Krakowie.